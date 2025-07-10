Казгидромет предупредил жителей Алматы и Алматинской области о риске подтоплений из-за сильных осадков. С 10 по 11 июля в регионе ожидаются обильные дожди, особенно в горных и предгорных районах, передает BAQ.KZ.

В период непогоды возможны формирование склонового стока и подъём уровня воды в реках, что может привести к разливам и подтоплению отдельных участков.

"В горных и предгорных районах Алматинской области и на прилегающих территориях Алматы ожидается формирование склонового стока и подъем уровня воды в реках. В связи с этим возможны разливы и подтопления", - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что при превышении опасных уровней воды существует угроза подтопления: населённых пунктов, хозяйственных построек, дорог местного значения, расположенных в поймах и низинах.

Жителям горных и предгорных населённых пунктов рекомендуется соблюдать осторожность, следить за информацией от местных служб и при необходимости заранее принимать меры предосторожности.