Алматинцы получили оповещение о землетрясении
Сегодня, 12:31
149Фото: pixabay.com
Жители Алматы получили на мобильные телефоны экстренные оповещения о землетрясении с рекомендацией немедленно покинуть здания, передаёт BAQ.KZ.
По информации сети сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК, зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 136 км. на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана .
Координаты эпицентра 42.032º с.ш. 76.784º в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале MSK-64):
Расчетная интенсивность (в баллах) составила: нет ощутимости
