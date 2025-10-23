Жители Алматы получили на мобильные телефоны экстренные оповещения о землетрясении с рекомендацией немедленно покинуть здания, передаёт BAQ.KZ.

По информации сети сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК, зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 136 км. на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана .

Координаты эпицентра 42.032º с.ш. 76.784º в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале MSK-64):

Расчетная интенсивность (в баллах) составила: нет ощутимости