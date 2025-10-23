  • 23 Октября, 13:30

Алматинцы получили оповещение о землетрясении

Сегодня, 12:31
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com Сегодня, 12:31
Сегодня, 12:31
149
Фото: pixabay.com

Жители Алматы получили на мобильные телефоны экстренные оповещения о землетрясении с рекомендацией немедленно покинуть здания, передаёт BAQ.KZ.

По информации сети сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК, зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 136 км. на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана .

Координаты эпицентра 42.032º с.ш. 76.784º в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале MSK-64):

Расчетная интенсивность (в баллах) составила: нет ощутимости

Самое читаемое

Наверх