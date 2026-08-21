23 августа, в день выборов депутатов Курултая, проезд на общественном транспорте в Алматы будет бесплатным. Об этом сообщили в Управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта города.

Где проезд будет бесплатным

Бесплатный проезд будет действовать в течение всего дня на всех маршрутах общественного транспорта, включая автобусы, троллейбусы и метро.

Зачем ввели бесплатный проезд

Как отметили в управлении, мера направлена на то, чтобы обеспечить жителям и гостям Алматы комфортное передвижение по городу в день голосования.

Горожанам рекомендуют заранее планировать поездки и по возможности пользоваться общественным транспортом.

Напомним, выборы депутатов Курултая состоятся в Казахстане 23 августа.