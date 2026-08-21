Алматинцы смогут бесплатно ездить на общественном транспорте в день выборов
21 Августа 2026, 13:43
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21 Августа 2026, 13:4321 Августа 2026, 13:43
151Фото: BAQ.kz
23 августа, в день выборов депутатов Курултая, проезд на общественном транспорте в Алматы будет бесплатным. Об этом сообщили в Управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта города.
Где проезд будет бесплатным
Бесплатный проезд будет действовать в течение всего дня на всех маршрутах общественного транспорта, включая автобусы, троллейбусы и метро.
Зачем ввели бесплатный проезд
Как отметили в управлении, мера направлена на то, чтобы обеспечить жителям и гостям Алматы комфортное передвижение по городу в день голосования.
Горожанам рекомендуют заранее планировать поездки и по возможности пользоваться общественным транспортом.
Напомним, выборы депутатов Курултая состоятся в Казахстане 23 августа.
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