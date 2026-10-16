Алматинцы задолжали за воду больше 550 млн теңге
16 Октября 2026, 10:58
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16 Октября 2026, 10:5816 Октября 2026, 10:58
152Фото: freepik
Жители Алматы задолжали за воду и канализацию больше 550 млн теңге. Больше всего должны жители частных домов, на них приходится свыше 300 млн. Должникам грозит пеня, а при долгой просрочке воду могут отключить и взыскать долг через суд.
Еще около 250 млн теңге не заплатили жители многоквартирных домов, сообщили в «Алматы Су».
Оплатить счет нужно до 25-го числа включительно. С 26-го на долг начинает капать пеня.
Если не платить долго, подачу воды ограничат или прекратят совсем. О таком отключении предупредят за три дня. Долг взыщут через суд, и тогда к нему добавятся пеня и судебные расходы.
В «Алматы Су» советуют регулярно проверять начисления и платить вовремя, чтобы не переплачивать.
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