Иностранные туристы в 2025 году активно открывали для себя Алматы — от горных курортов до культурных и духовных объектов города, передает BAQ.KZ. Как сообщили в управлении туризма города со ссылкой на данные компании Mastercard, за период с января по ноябрь самым популярным местом стал горнолыжный курорт Shymbulak, на который пришлось 30,62% всех посещений.

В топ востребованных локаций также вошли Большое Алматинское озеро (7,84%), Медеу (6,24%), ТРК MEGA (5,52%), Арбат (4,64%), Чарынский каньон (4,35%), Центральный парк культуры и отдыха (4,35%) и озеро Кольсай (3,92%). Среди культурно-исторических и духовных объектов лидируют Кок-Тобе (12,8%) и Вознесенский собор (12%). Далее следуют Центральный государственный музей РК (7,2%), Зелёный базар (6,4%), Парк Первого Президента (4%), Музей народных музыкальных инструментов имени Ыхласа (4%) и Центральная мечеть Алматы (3,2%).

В управлении туризма отметили, что статистика отражает широкий спектр интересов гостей города — от природы и активного отдыха до истории и духовных центров. Особое внимание по-прежнему привлекают алматинские горы. В перспективе развитие инфраструктуры, включая объединение курортов "Шымбулак" и "Ой-Қарағай" сетью канатных дорог и пешеходных маршрутов, должно перераспределить туристические потоки и повысить комфорт и безопасность отдыха. Ранее сообщалось, что за три квартала 2025 года Алматы посетили 563 тысячи иностранных туристов, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ожидается, что до конца года турпоток достигнет 750 тысяч человек.