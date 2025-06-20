Развитие туризма в Алматы - это не просто вопрос сервиса или отдыха, это часть большой геоэкономической и культурной стратегии Казахстана, особенно в контексте сотрудничества с Китаем. Подписанный в июне меморандум с провинцией Шаньдун открывает новую страницу. Но, по-мнению ведущих казахстанских экспертов, чтобы превратить туризм в драйвер экономики, инфраструктурных перемен и глубокой логистической интеграции, нужно больше, чем красивые планы: нужны реальные действия, масштабные идеи и системная работа. Политологи и экономисты в эксклюзивном интервью BAQ.KZ рассказали, как Казахстан может использовать потенциал туризма и партнёрства с Китаем, и есть ли какие-то риски от возможного наплыва туристов для нашей страны.

Год туризма: новый формат сотрудничества

2025 год в Казахстане объявлен Годом туризма с Китаем - символом новой дипломатической и культурной стратегии. Подписанный меморандум между Алматы и провинцией Шаньдун – важный шаг в развитии туристического партнерства. Шаньдун - экономически мощный регион Китая, с населением свыше 100 млн человек и высокой культурной идентичностью. По данным Управления туризма Алматы, в 2024 году мегаполис принял свыше 99 000 туристов из Китая - рост составил более 50% по сравнению с 2023 годом. Эта динамика подтверждает высокий потенциал китайского направления и необходимость создания совместных туристических продуктов, упрощения логистики и улучшения туристической инфраструктуры.

По мнению политолога Айдара Амребаева, у Алматы, есть все шансы стать крупным туристическим хабом, точкой входа для всего Центрально-азиатского региона.

"Число китайских туристов в нашу страну увеличилось в 9 раз за последние 5 лет, достигнув около 700 000 в 2024 году. Это миллионы долларов, которые приходят в экономику. Любой турист оставляет минимум 1000 долларов, а 700 000 человек - это 700 миллионов долларов в бюджет. Интерес к Казахстану у китайских туристов растёт. У них на цифровых платформах регулярно рекламируются туристические направления, и Казахстан всё чаще попадает в список популярных направлений. Особенно интересен экологический и игровой туризм. Китайцы любят рыбалку, казино, горы. Если добавить сюда гастрономические, развлекательные и другие культурные предложения, поток может вырасти в геометрической прогрессии", - подчеркивает политолог.

В меморандуме прописаны важные направления - маршруты, обмен профессиональными кадрами в сфере туризма и гостеприимства, привлечение китайских инвестиций в гостиничную инфраструктуру, развитие языковой и навигационной инфраструктуры, получение новых совместных турпродуктов. По мнению экономиста Жаната Нургалиева, всё это - не декларация, а подготовка дорожной карты.

"Это и гостиничное гостеприимство, и МСБ зарабатывает. Может быть, возникнут какие-то совместные проекты. Главное - смотреть шире. Не только на 5-звёздочные отели, но и на глубинную связь бизнеса, науки, культуры на уровне мегаполисов", - говорит эксперт.

Также согласно подписанному меморандуму между турорганами Алматы и Шаньдуна будет проводиться совместная разработка туристических маршрутов и пакетов, совместные выставки, презентации, промоакции и стимулирование инвестиций в туристический сектор.

Туризм - это не только про экономику, это про восприятие страны. Чем больше китайских туристов приезжают в Казахстан, тем больше формируется позитивный имидж государства - современной, гостеприимной, стабильной и интересной для инвестиций и сотрудничества.

В рамках соглашения также запланированы культурные мероприятия: гастрономические фестивали, дни казахстанского кино в Китае, выставки художников, мастер-классы по ремёслам, продвижение казахской музыки и танцев. Это создаёт прочную гуманитарную основу, способную в будущем усилить не только туристические, но и торгово-экономические связи.

Почему именно Шаньдун?

По мнению экономиста, Шаньдун - индустриальный и образовательный центр, крупнейшая туристическая провинция с более чем 100 млн туристов в год, сотрудничество с таким регионом открывает Алматы доступ к огромному туристическому рынку и новым форматам культурного обмена.

"Китай и Казахстан - соседи стратегических партнёров (…) Как и Россия, Китай занимает определённую роль в нашей экономике. Провинция Шаньдун в топе по численности населения и уровню ВВП в экономике Китая. Это не просто туристическая "точка", а возможность перенять передовую модель индустрии и логистики. У них есть опыт в развитии туризма, поэтому новое партнерство должно принести положительный эффект", - считает эксперт.

А город Алматы уже давно удерживает статус неофициальной культурной и туристической столицы страны. Здесь ежегодно проходят международные фестивали, спортивные мероприятия, выставки и деловые форумы. Удобное географическое положение, горнолыжные курорты, богатое культурное наследие и развитая инфраструктура делают Алматы привлекательной точкой для туристов из КНР.

Немаловажными факторами привлекательности также являются: безвизовый режим между странами, возможности экотуризма и горного отдыха, прямые авиарейсы из крупных китайских городов, развитие MICE-туризма (деловые поездки, конференции) и активное продвижение города на таких китайских онлайн-платформах, как WeChat, Fliggy и Ctrip.

В ближайшее время планируется запуск пилотных маршрутов, ориентированных на туристов из Шаньдуна, включающих не только классические достопримечательности Алматы, но и регионы Алматинской области - Чарынский каньон, озеро Кольсай, горячие источники Капчагая.

Экономические дивиденды: инвестиции и рабочие места

По оценке экспертов, каждый китайский турист тратит в среднем от 500 до 1 500 долларов во время поездки. Увеличение турпотока на 50% в 2024 году уже принесло ощутимые дивиденды для малого и среднего бизнеса Алматы - от гостиниц и кафе до гидов, транспортных компаний и продавцов сувениров.

"Когда туристы приезжают, это всё стимулирует экономику: и гостиничный бизнес и МСБ. Казахстанский МСБ в сфере туризма может стать бенефициаром этого процесса, особенно если вовремя адаптируется под китайские потребности и стандарты сервиса. Возможно, появятся и совместные проекты, особенно если речь пойдёт о крупных туристических инициативах между бизнесом двух стран", - считает экономист.

Китайских инвесторов, по его мнению, могут заинтересовать: строительство гостиниц, появление совместных туристических компаний, создание торговых и культурных центров, тематических парков.

Он также подчеркнул важность Китая для Казахстана, как рынка сбыта и возможности экспортировать туда не просто сырье, а уже переработанные товары.

"Мы можем туда экспортировать свою продукцию. Они на нас тоже смотрят с точки зрения проектов, особенно в аграрной сфере - например, экспорт соевого масла, переработанных сельхозпродуктов. Но важно, чтобы экономика Казахстана зарабатывала не только на сырье, но и на продукции с более высокой добавленной стоимостью. Если бы мы не просто поставляли зерно или металлы, а, допустим, производили в Казахстане, спецтехнику, элементы машиностроения или транспорт - это было бы выгоднее. Например, в логистике, если мы укрепим свои позиции по Новому Шёлковому пути, то сможем перехватить часть грузопотока и инвестиций у конкурентов - Узбекистана или Туркменистана. Здесь нужно думать о передаче технологий, создании высокотехнологичных производств. У нас есть и рабочая сила, и ресурсы, и инфраструктура - остаётся вопрос в политической и инвестиционной воле", - говорит экономист.

Разделяет его мнение и Айдар Амребаев. Политолог считает, что Казахстан должен развивать не только туризм, но и использовать все возможности, которые даёт выгодное соседство с Китаем.

"В Хоргосе ты уже в международной зоне, там есть свободная экономическая зона, где и китайские, и казахстанские торговцы обмениваются товарами, закупаются и возвращаются назад. Мой знакомый из Италии, работающий в Шанхае, говорил, что нам очень повезло, что мы рядом с Китаем. Доставка одной партии сумочек из Милана в Шанхай занимает 30 дней по морю. По суше - две недели. Это огромные логистические расходы. У нас таких затрат нет. Мы можем в считаные часы оказаться на китайском рынке. Огромное количество туристов сейчас едут в Италию и тратят там деньги, и это сразу отражается на экономике. Туризм - это хороший доход. Проблема только в том, как брендировать казахский туризм и продвигать его на мировых рынках, крупнейшим из которых является Китай", - отмечает политолог.

По его мнению, туризм становится "входными дверями" для других смежных и перспективных направлений, инвесторов, специалистов, технологий и промышленной кооперации. Например, если рядом с тем же Шымкентским НПЗ построить нефтехимический завод и выпускать востребованную продукцию нефтехимии, это потянет за собой и другие сферы.

Экономист Жанат Нургалиев также считает, что туризм стимулирует не только гостиничный бизнес, но и авиаперевозки, общепит, логистику, розничную торговлю и сферу образования.

"Форумы, встречи, туризм - это не только про имидж, это ещё и про инвестиционное “знакомство”. Когда китайские партнёры приезжают сюда как туристы, они начинают оценивать и бизнес-возможности. Если мы грамотно упакуем Алматы и Казахстан - как для отдыха, так и для работы - это может трансформироваться в проекты по IT, машиностроению, логистике. Партнёр-маркетинг между Россией, Китаем и Казахстаном может дать синергетический эффект. Это и обмен туристами, и рост трансграничной торговли, и новые цепочки создания стоимости. Нужно работать и на китайском рынке, и внутри своей страны - развивать инвестиционную привлекательность, торгово-экономические отношения. И туризм может быть “входной точкой” в этот процесс", - считает экономист.

Говоря о торгово-экономическом партнёрстве, Амребаев отмечает, что сейчас, в условиях санкционных войн, актуальность торгового партнерства Казахстана с Китаем очевидна.

"Россия торгует нефтью и газом в основном с Китаем и Индией. Любопытно, что даже наш ближайший сосед Кыргызстан, нарастил экспорт китайских телефонов на 2 миллиарда долларов - и большая часть из них идёт не в Бишкек, а в Россию. Таким образом, Центральная Азия становится своеобразным логистическим хабом и транзитной территорией, через которую проходит большой поток продукции, особенно в условиях ограниченного доступа к западным рынкам", - говорит политолог.

Эксперт напомнил, что президент Казахстана не раз подчёркивал необходимость диверсификации экономики, создания предприятий, перерабатывающих сырьё в готовую продукцию. Это задача, от решения которой во многом зависит устойчивость страны в новой турбулентной геополитической реальности.

"Сегодня идёт смещение акцентов от межгосударственного к межрегиональному сотрудничеству. Города, особенно такие как Алматы, играют особую роль, потому что они становятся центрами экономического, культурного и научного притяжения и обмена. Городской уровень позволяет гибко подходить к бизнес процессам, запускать конкретные проекты", - отмечает эксперт.

Он напомнил, что Алматы имеет давние связи с китайскими регионами. Но новое партнёрство с Шаньдуном может открыть качественно новый этап, поскольку Шаньдун - это не просто провинция, а мощный промышленный, торговый и логистический регион Китая. Это ворота на север и в центр страны.

"Если говорить про Казахстан, то здесь Шаньдун может быть заинтересован в создании сборочных производств, логистических терминалов, пищевой промышленности и агропереработке", - поясняет он.

Айдар Амребаев также акцентировал внимание на том, что Китай сегодня меняет свой внешний вектор. Если раньше Пекин с осторожностью выходил за свои границы, вспомнить хотя бы знаменитую стратегему Дэн Сяо Пина: "Наблюдать хладнокровно, реагировать сдержанно, стоять твердо, скрывать свои возможности и никогда не брать на себя лидерство". Но сейчас в новую для Китая эпоху, Председатель Си Цзиньпин предлагает обширные глобальные и региональные инициативы в области экономического сотрудничества, мягкой силы, гуманитарного взаимодействия и межгородского обмена.

"Когда в мире идёт поляризация, когда США и Запад стремятся сдержать КНР, сам Китай ищет более гибкие формы продвижения своих интересов. И вот здесь мегаполисы как раз становятся проводниками внешней политики", - поясняет политолог.

Говоря о Казахстане, он отметил: "Наша задача - не упустить этот шанс". По его мнению, Алматы обладает всеми предпосылками, чтобы стать своего рода культурно-экономическим мостом между Китаем и странами Центральной Азии. Для этого нужно развивать инфраструктуру, университетское сотрудничество, совместные инновационные проекты, логистические узлы.

"Если мы создадим здесь на базе Алматы платформу для молодёжного, образовательного и технологического обмена с Китаем - это уже даст новый уровень взаимодействия. Сегодня не нефтью и газом меряется влияние, а мозгами, идеями, стартапами", - подчеркнул Амребаев.

Он также высказал мысль о важности "переосмысления места Казахстана" в современной Евразийской конфигурации. Казахстан должен использовать своё геополитическое положение между Востоком и Западом, Севером и Югом, не только как транзитная территория, но и как субъект, задающий новые правила.

"Мы не просто огромное пространство между Россией и Китаем. Мы - активный игрок. У нас есть перспективная молодёжь, достаточно развитый человеческий капитал, образование, доступ к технологиям, собственные школы бизнеса. Надо делать ставку на то, чтобы быть производителями смыслов, а не только поставщиками ресурсов", - считает политолог.

В целом эксперты убеждены, что соглашение между Алматы и Шаньдуном - не просто туристический меморандум, а шаг к более системной кооперации. Казахстан в лице Алматы получает шанс выйти на китайский рынок и как партнёр по промышленности, логистике, образованию, цифровым технологиям и переработке.

Китайское чудо: урок для Казахстана

Айдар Амребаев поделился важными наблюдениями о контексте китайского развития и его восприятии в Казахстане. На наших глазах происходит китайское экономическое чудо – подъем Китая.

"Сейчас приграничный к нам регион Синьцзяна и его столица - новый Урумчи - это уже в ближайшее время аналог Дубая. Там построены аэропорты, логистические терминалы, дорожная инфраструктура, технопарки. Однако мы пока не набрали должных темпов модернизации городской инфраструктуры. В Алматинском аэропорту построен международный терминал, но надо идти дальше, улучшить подъезды к нему, добиться удобного для пассажиров расписания рейсов, прилета к нам разнообразных международных авиакомпаний со всего света… В планах строительство нового международного аэропорта в Алматинской области… Задач великое множество",, - говорит Айдар Амребаев.

По мнению политолога, экономика требует не только дорог, но и их эксплуатации. Аэропорты, железные дороги, LRT - это инвестиции, которые должны работать. "Они помогают вытянуть страну на новое качество развития", - отмечает эксперт.

Экологическая инфраструктура тоже стала визитной карточкой больших китайских городов. Политолог вспомнил, какое загрязнение воздушного бассейна было в Пекине еще несколько лет назад, отметив, при этом, что сейчас город задышал, так как заводы вывели за его черту, построили рекреационные зоны, столица все больше переходит на экологичные виды транспорта. В микрорайонах появились удобными парки с золотыми рыбками в них, амфитеатры, спортивные площадки, дети и пожилые выходят на прогулки. По его мнению, Алматы может перенять эту модель - не увеличивать городскую застройку "человейниками", а строить микрорайоны с зелеными насаждениями, водоемами, культурно-оздоровительными площадками.

Китайская модель - не только современная урбанистика, но и бережное сохранение национальных культурных традиций, их стилизация под современные запросы. Вчерашний провинциальный Кашгар в СУАР, сегодня превратился в "восточный бренд" из "Тысячи и одной ночи": теперь его посещают около пяти миллионов туристов в год.

"Мы в Казахстане можем восстановить и стилизовать "под старину города вдоль Шёлкового пути - Талхиз, Кулан, Сайрам, Тараз, Туркестан. Сделать маршрут: Кашгар–Бишкек–Алматы–Талгар–Тараз. Это должна быть не "сухая реконструкция", а "туристическая сказка": стилизованные маршруты, спецавтомобильные туры, цифровые гиды, QR-платежи и выставки традиционных ремесел, соседствующие с шедеврами современного искусства, концертные залы, библиотеки и технопарки, открытые для посещения туристов", - предлагает политолог.

Он также акцентировал внимание на туристической и сегментарной интеграции – важности развития цифровых сервисов: быстрого интернета, WeChat Pay, Alipay, DeepSeek. Без общедоступной цифровой коммуникационной среды, по-мнению политолога, никакой психологический барьер не сломать. Кроме того, важнейшим конкурентным преимуществом Казахстана является транспортная доступность.

"Китайцы думают: "оплата безналом, QR - удобно и быстро". Это не экспансия, это комфорт. Если не дадим - уйдут в Узбекистан, где очень динамично развивается туристическая сфера. Узбекистан уже построил LRT и железные дороги, связывающие регион с Китаем. Надо думать, как нам расширять наши возможности, что еще придумать, чтобы привлечь новых и состоятельных клиентов. Я был на заводах в Синьцзяне, там есть высоко технологичные предприятия, производящие тяжелую строительную технику для прокладки тоннелей. Думаю, что можно привлечь китайских инвесторов для строительства того же автомобильного коридора через горы из Алматы на киргизское озеро Иссык-Куль. Это два часа езды по живописным местам и алмаатинцы - "желанные туристы" на Иссык-Куле. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций финансирует проекты в рамках инициативы "Один пояс - один путь". Почему не использовать их для запуска подобного маршрута", - предлагает Амребаев.

Экспансия или партнерство?

Некоторых казахстанцев с момента начала безвизового режима между странами настораживает поток китайских граждан в Казахстан но, по-мнению экспертов, такое мнение не имеет ничего общего с реальностью.

Особенность туристического потока из Китая в Казахстан заключается в том, что он в Китае регулируется гораздо строже, чем может показаться на первый взгляд. Как отметил политолог Айдар Амребаев, выезд китайских граждан за границу невозможен без подтверждённого социального и финансового статуса, наличия приглашения и получения заграничного паспорта, который есть не у всех.

"У китайского гражданина должно быть соответствующее реноме на работе, чтобы он мог получить визу и выехать за рубеж. У них жёсткая система выездного контроля, практически как советский ОВИР. Получить загранпаспорт – это привилегия. Даже чтобы поехать на международную конференцию, китайский эксперт должен получить разрешение от спецорганов", - рассказывает политолог.

Амребаев критически отнёсся к некоторым мнениям, звучащим в общественном пространстве, будто бы "с открытием границ и введением безвизового режима полтора миллиарда китайцев устремятся в Казахстан". Он назвал такие опасения надуманными страхами. Эксперт напомнил, что реальный поток туристов в Казахстан из развитых стран Запада остаётся ограниченным, как из-за большого расстояния и неудобства логистики, так и из-за недостаточно развитой туристической инфраструктуры.

"У нас не так много туристов вообще приезжает, если честно. Ведь у нас неудобные рейсы, дорогое обслуживание, высокие цены на билеты. Раньше визы стоили по 200–300 евро для европейского туриста. Какой нормальный человек поедет туда, где всё не организованно, нет сервиса, и слабая инфраструктура?", - задается справедливыми вопросами политолог.

По его мнению, введение безвизового режима с развитыми странами - это шаг вперёд, однако не единственный фактор, необходимый для роста туризма. Он видит большой потенциал в туристских потоках с Востока, того же Китая, Индии, Южной Кореи. Бурное развитие стран Востока объективно создает возможности для расширения коммуникаций с нашей страной. Есть большой интерес к нашей природе, традиционной культуре. Но массовое развитие этого направления требует комплексных мер.

Он также подчеркнул, что опасения того, что китайцы массово поедут работать в Казахстан, беспочвенны и прокомментировал мифы о "засилье" китайских гастарбайтеров.

"Это же смешно. Сейчас средняя зарплата в Китае выше, чем в Казахстане. Какой, человек поедет работать в страну, где ниже зарплата, непривычная еда, несовершенная инфраструктура и минус 30 зимой?", - замечает эксперт.

Гораздо актуальнее для Казахстана в нынешнее время, по его мнению, выстраивать чёткую рациональную политику по привлечению высококвалифицированных специалистов, научных кадров, туристов и инвесторов.

Как подчёркивает экономист Жанат Нургалиев не смотря на то что безвизовый режим между странами действует с 2022 года китайские туристы должны проходить соответствующую регистрацию и контроль.

"Это важно как для безопасности, так и для аналитики. Вопрос в том, насколько готовы наши структуры работать с таким объёмом: службы миграции, туристические ассоциации, городская инфраструктура. Есть риски, но они управляемые. Если выстроить правильную политику - и в экономике, и в туризме, - это может стать не только безопасным, но и крайне выгодным направлением", - отмечает Нургалиев, говоря о рисках, которые вызывают волнение у некоторых казахстанцев.

В этом контексте государству и бизнесу важно разработать чёткий регламент работы с китайскими туристами, внедрить цифровую систему регистрации, усилить подготовку гидов и персонала, владеющего китайским языком, а также учитывать опыт стран, где уже налажен стабильный турпоток из Китая.

Он также сравнил подход Казахстана с другими государствами. Например, в Белоруссии китайцев встречают вывески на китайском, русском, белорусском языках. Там смотрят на Китай как на стратегического партнёра и инвестора, особенно в условиях санкционного давления. В Казахстане многовекторная политика, которая не замыкается только на Китае - она предполагает баланс между восточными и западными инвестициями.

Многоуровневый стратегический подход

По-мнению экспертов, масштабный рост турпотока требует системного подхода в развитии этой сферы. Нужно устранить нехватку гостиничных номеров в туристический сезон, поработать над качеством сервиса, языковым барьером, создать единую цифровую платформу для туризма и контролировать эффективность регистрации и отслеживания прибывающих туристов. Решением для всех этих задач могут быть новые стандарты качества сервиса, ГЧП в сфере туризма, субсидии на развитие инфраструктуры, интеграция китайских платёжных систем и разработка программы подготовки гидов, владеющих китайским языком

По-мнению Амребаева у Алматы уникальный потенциал в развитии туризма.

"Один мой друг бизнесмен владеет большим участком земли, где выращивает яблоки. И он предложил простую, но гениальную идею: почему бы не создать миф, легенду, что именно здесь родилось некое “божество яблока”? В Китае подобные культурно-мифологические конструкции - основа целых туристических кластеров. Обнаруживают легенду (благо у нас много различных легенд и сказок в казахской традиции!), строят инфраструктуру - и туда едет поток туристов. У нас же город называется Алматы - “Отец яблок”. Здесь произрастает дикое яблоко Сиверса - прародитель всех современных сортов. Это уникальная идентификационная модель для привлечения интереса туристов, на которой можно построить музей, сад с сортами яблок, дегустационный зал, провести мастер-классы по посадке яблонь, лекции о пользе яблок и даже вручать туристам подарочные наборы с натуральным яблочным соком, рассказывая о его пользе. Это может быть полноценная индустрия, генерирующая доход, рабочие места и туристический поток", - приводит пример политолог.

Также, по его словам, китайские туристы, приезжая в Алматы, сталкиваются с отсутствием привычной им кухни - у нас не учитывается специфика.

"У нас говорят - "есть китайские рестораны", но в действительности это не совсем так. В Алматы "китайские рестораны" адаптированы под наши казахские вкусы… Для казахов, конечно, это хорошо, но гости из Поднебесной это не понимают. Ведь китайская кухня - это не только "пельмени и лапша", это множество региональных направлений: шанхайская, сычуаньская, ланчжоуская, юнаньская и другие. А ведь гастрономия - важнейший элемент комфортного туризма", - замечает Амребаев. "Хотя в последнее время есть подвижки. Например, мой хороший друг открыл ресторан Шэньсийской кухни "Сиань" и туда едут многие китайские туристы - выходцы из Сианя".

Также нужно учитывать физиологические особенности. Например, туристы из южного Китая плохо переносят кисломолочные продукты, такие как кумыс. То же самое с мясной пищей. Поэтому для иностранных гостей нужно создавать отдельные гастрономические маршруты, адаптированные к их культуре и пищевым привычкам.

По его мнению, важно создавать цепочку индустрий. Сейчас многие молодые казахстанцы едут учиться в Китай, осваивают язык, получают образование. Но куда они потом устраиваются на работу? Часто - никуда. А если бы в Казахстане строили высокотехнологичные отрасли и предприятия, они могли бы применить свои знания, стать проводниками сотрудничества.

"Сегодня, например, активно используется ChatGPT. Но у Китая есть свой аналог - китайский DeepSeek. По функционалу он уже опережает американские версии, а по цене - доступнее. То же и с китайскими электромобилями - они вытеснили рынок подержанных машин с ДВС. Это положительно влияет на экологию. Проблема не в китайском влиянии. Проблема в нашей управленческой системе. Если у нас нет чётких механизмов регулирования, если не защищаются интересы предпринимателей, если бизнесу сложно работать - тогда и появляются "дыры", которые заполняются не теми, кем хотелось бы. А примеры успешного взаимодействия есть", - отмечает политолог.

Китай - это уже не страна дешёвых товаров. Это технологическая и инвестиционная сверхдержава. Казахстанские предприниматели ездят в Гуанчжоу и Шанхай на ярмарки смотреть новинки, но к нам никто не едет. По-мнению эксперта можно было бы в Алматы проводить международные ярмарки стартапов. Ведь талантливые дети из Казахстана выигрывают международные олимпиады – если дать им возможность проявить себя здесь – они не уедут и уже к нам будут ездить за идеями.

"Проблема в отсутствии подходящей экосистемы. Мы говорим про развитие туризма, а до сих пор не построили высокоскоростную железную дорогу между Астаной и Южной Столицей, подобно той, что соединяет два важнейших города Китая, - Пекин и Шанхай. Проект ЛРТ в Астане обходится нам "огромной кровью" и деньгами, тогда как в том же Узбекистане построили аналогичный проект быстро и в разы дешевле. Потому что у них индустрия гостеприимства работает, есть понимание интересов инвестора и туриста. Они не отталкивают, а притягивают. И это не заслуга или козни Китая - это результат их собственной работы", - говорит Амребаев.

При этом он подчёркивает, что нужно не безрассудствовать, а грамотно формулировать национальные интересы. Создавать удобную, прозрачную, честную систему. Туризм - это не только красивые пейзажи. Это экосистема, в которую входит образование, инфраструктура, питание, культура, технологии и управление.

Амребаев подчёркивает, что президент страны понимает стратегическое значение всех этих процессов, однако на местах исполнение буксует.

"Мне приходилось общаться с китайскими бизнесменами. Они у нас сталкиваются с бюрократией, вымогательством. Один раз попробуют, на третий уедут в Узбекистан, где создаются уникальные инвестиционные условия", - говорит политолог.

Если хотя бы нынешние темпы роста сохранятся, уже к 2026 году Алматы сможет принять до 150 000 туристов из Китая в год. Это даст мультипликативный эффект на экономику города, усилит международный имидж, повысит интерес к Казахстану как к стране, где Восток встречается с Западом, а традиции - с инновациями.

По-мнению экспертов, подписание меморандума с Шаньдуном - это только начало. Перед Алматы открываются большие горизонты: от расширения авиасообщения до совместных туристических школ и кластеров. Грамотная реализация инициатив позволит превратить мегаполис в настоящие "туристические ворота" Центральной Азии для гостей из Поднебесной. Это не просто туристический маршрут. Это возможность переформатировать Алматы в мировой хаб Евразии - не базируясь на нефти, а на знаниях, культуре, сервисе и технологиях.