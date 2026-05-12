Алматы может стать круглогодичным горным курортом

В Алматы обсудили перспективы развития Алматинского горного кластера и проекта Almaty Superski. Эксперты и бизнес-сообщество считают, что город может стать одним из ключевых центров горного туризма в Центральной Азии.

Что планируют построить

Совещание прошло на площадке НИИ "Алматыгенплан" при участии представителей власти, бизнеса и отраслевых экспертов. В центре внимания оказались крупнейшие туристические проекты, которые должны изменить облик горной инфраструктуры региона.

"Развитие горного кластера Алматы - это не просто инфраструктурные проекты, а формирование новой экономической модели, которая способна обеспечить устойчивый рост туризма, бизнеса и занятости. Необходимо укрепить статус Алматы как главного центра предпринимательства и ключевого магнита для туристов в Центральной Азии", - отметил председатель президиума НПП "Атамекен" Канат Шарлапаев.

Представленная концепция предполагает создание единой взаимосвязанной системы туристической инфраструктуры, развитие круглогодичных направлений отдыха, а также повышение уровня сервиса и безопасности.

Проект Almaty Superski

Одним из ключевых проектов стал Almaty Superski, который предусматривает создание масштабного горного курорта международного уровня.

Планируется освоение территории более 1000 гектаров, строительство 17 подъемников и более 60 километров трасс. Также предусмотрено создание современной горной деревни.

В целом развитие горного кластера включает строительство до 30 канатных дорог и расширение трасс до 151 километра, что позволит увеличить пропускную способность до 30 тысяч человек в день.

Проект ориентирован не только на зимний туризм. В планах развитие хайкинг-маршрутов, велотрасс, маунтинбайка и создание инфраструктуры для круглогодичного отдыха.

Экология и баланс

Разработчики отдельно подчеркнули экологическую составляющую проекта. В подготовке участвуют специалисты в области экологии, гидрологии и природопользования.

Планируется внедрение систем управления туристическими потоками и развитие организованной инфраструктуры, что должно снизить нагрузку на природную среду.

Экономический эффект

Ожидается, что реализация проекта даст значительный экономический эффект.

По оценкам, количество внутренних туристов может увеличиться вдвое - до 3,4 млн человек к 2028 году, а поток иностранных туристов - более чем в четыре раза.

Это создаст новые рабочие места и увеличит налоговые поступления.

"Almaty Superski - это стратегический проект, который должен вывести туризм Алматы на новый уровень развития. Мы говорим не просто о строительстве горного курорта, а о создании современной круглогодичной туристической экосистемы международного уровня. Для Казахстана это возможность сформировать новый центр притяжения для туристов, инвестиций и международных спортивных событий. Пространство курорта станет доступным и удобным для каждого – независимо от возраста и физических возможностей", - отметил глава Kazakh Tourism Ержан Еркинбаев.

Почему это важно

Участники встречи подчеркнули, что страны Центральной Азии уже активно развивают горный туризм, и Казахстану важно не отставать.

Алматы рассматривается как главный кандидат на роль регионального туристического хаба благодаря своему географическому положению и природному потенциалу.

Развитие горного кластера, по мнению экспертов, может стать драйвером для малого и среднего бизнеса, а также важным элементом диверсификации экономики.