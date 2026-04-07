Алматы начаты досудебные расследования в отношении фармацевтов четырех аптек
В Казахстане завершился первый этап оперативно-профилактического мероприятия «Дәрмек», направленного на контроль за оборотом наркотических и психотропных веществ, передает BAQ.KZ.
За время мероприятия возбуждено 16 уголовных дел по фактам незаконного оборота сильнодействующих лекарственных средств, а также ещё 13 дел - в отношении фармацевтов частных аптек за отпуск препаратов без рецепта.
Проверками охвачено более тысячи медицинских учреждений, включая аптеки, а также около 300 промышленных предприятий. Всего выявлено 209 правонарушений.
В рамках мероприятий ограничен оборот более 500 тысяч наркосодержащих лекарств и около 1,5 тысячи тонн прекурсоров.
К ответственности привлечены 73 руководителя предприятий, а в отношении 136 медицинских работников собраны материалы.
Нарушения в регионах
Конкретные факты нарушений выявлены в разных регионах страны.
В Алматы начаты досудебные расследования в отношении фармацевтов четырёх аптек за продажу сильнодействующих препаратов без рецепта.
В Актобе возбуждено уголовное дело в отношении крупной фармацевтической компании - изъято около 400 тысяч препаратов.
В Туркестанской области выявлен факт перевозки 100 тонн серной кислоты без охраны.
В области Абай установлены нарушения при транспортировке прекурсоров - речь идёт о 11 вагонах общей массой 680 тонн.
Позиция МВД
В Министерство внутренних дел Республики Казахстан напомнили, что незаконный оборот сильнодействующих препаратов и нарушения при работе с прекурсорами представляют угрозу общественной безопасности.
«Такие действия влекут ответственность в соответствии с законодательством», - отметили в ведомстве.
Работа в данном направлении продолжается.
Самое читаемое
- В Семее открылась новая школа на 300 мест
- Не лечить, а предотвращать: в медицине формируется новый подход к заболеваниям
- Насмерть разбилась женщина в Павлодаре
- «Я хочу довести это дело до конца». Женщина заявила о групповом изнасиловании 30 лет назад
- МИД РК прокомментировал убийство гражданина Казахстана в Стамбуле