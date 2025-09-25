Almaty Superski: утвержден мастер-план главного горнолыжного курорта страны
Совет директоров Kazakh Tourism Development Ltd. под председательством премьер-министра РК Олжаса Бектенова утвердил обновленный мастер-план по развитию проекта Almaty Superski, призванного стать драйвером горнолыжного туризма в Казахстане, передает BAQ.KZ.
Главный исполнительный директор компании Ержан Еркинбаев представил документ, подготовленный совместно с мировой компанией Pas Grau International (PGI), имеющей опыт работы более чем на 120 курортах по всему миру.
Мастер-план предусматривает:
- использование современных технологий, включая спутниковые данные для анализа климата и рельефа;
- внедрение "зеленых" стандартов и принципов устойчивого развития;
- минимизацию застройки за счет использования инфраструктуры Алматы.
Президент PGI Жоан Виладомат отметил уникальность выбранного участка рядом с мегаполисом, что обеспечит стабильный поток туристов и позволит курорту занять лидирующие позиции в регионе уже в первые годы работы.
Олжас Бектенов подчеркнул, что строительство должно вестись строго в рамках экологических норм, с минимальным воздействием на окружающую среду.
Утвержденный мастер-план станет основой для подготовки технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации. Реализация проекта укрепит международный имидж Алматы как центра зимнего и экологического туризма, а также привлечет инвестиции в гостиничный бизнес, транспорт и сферу услуг.
