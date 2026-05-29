Алматы вошел в топ-10 самых быстрорастущих технологических экосистем мира
Алматы занял девятое место в рейтинге самых быстрорастущих развивающихся технологических экосистем мира (Rising Stars) по версии The Global Tech Ecosystem Index 2026 от аналитической платформы Dealroom.co.
По сравнению с прошлым годом город поднялся на две позиции.
Рейтинг оценивает развитие технологических экосистем в различных странах и городах мира. В исследовании 2026 года были проанализированы 325 городов из 77 стран.
Категория Rising Stars предназначена для быстрорастущих развивающихся рынков. При составлении рейтинга учитываются не только абсолютные показатели, но и скорость роста технологического сектора с поправкой на уровень экономического развития региона.
Согласно методологии Dealroom, при оценке экосистем анализируются такие показатели, как объем привлеченных венчурных инвестиций, совокупная стоимость технологических компаний, патентная активность, наличие компаний-«единорогов», а также взаимодействие бизнеса с исследовательскими университетами.
Повышение позиции Алматы в рейтинге отражает рост инновационного потенциала города и увеличение интереса инвесторов к технологическому сектору Казахстана.
Dealroom.co считается одной из ведущих мировых аналитических платформ в сфере стартапов, венчурного капитала и технологических экосистем. Данными компании пользуются инвесторы, корпорации и государственные структуры при оценке перспектив развития инновационных рынков.
Ранее Алматы уже входил в число наиболее динамично развивающихся технологических центров региона, однако в новом отчете смог улучшить свои позиции и закрепиться в первой десятке глобального рейтинга Rising Stars.
