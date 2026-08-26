Алматы впервые примет матчи предквалификации Кубка Азии FIBA 2029

В Алматы с 26 по 31 августа пройдут матчи первого раунда предквалификации Кубка Азии FIBA 2029. Казахстан впервые примет игры самого первого этапа обновленной системы отбора на континентальный турнир, передает BAQ.KZ со ссылкой на городское управление спорта.

Матчи группы B состоятся во Дворце спорта имени Балуана Шолака. Алматы станет единственным городом Центральной Азии, принимающим игры этого раунда. Параллельно матчи пройдут в Дубае, Серембане и Улан-Баторе.

Всего в первом раунде предквалификации выступят 18 национальных сборных, разделенных на четыре группы.

Сборная Казахстана на домашней площадке встретится с командами Палестины, Шри-Ланки, Мальдив и Кыргызстана. Матчи пройдут по круговой системе.

Три лучшие сборные группы получат путевки во второй раунд предквалификации. Таким образом, казахстанская команда сможет провести весь первый групповой этап дома, без выездных матчей.

По итогам следующего раунда определятся команды, которые продолжат борьбу уже в квалификации Кубка Азии FIBA 2029. Там к ним присоединятся 16 сборных, участвовавших в Кубке Азии 2025 года в Джидде.

Сборная Казахстана выступает на континентальном уровне с 1992 года. Лучшим результатом команды остается четвертое место на чемпионате Азии 2007 года. В предыдущем отборочном цикле казахстанцы победили Индию и Катар, однако не смогли выйти в финальную часть Кубка Азии 2025 года.