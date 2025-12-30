Алмазбека Атамбаева лишили всех госнаград Кыргызстана
Бывший президент Кыргызстан Алмазбек Атамбаев лишён ряда государственных наград, передает BAQ.KZ. Соответствующий указ подписал действующий президент страны Садыр Жапаров, сообщила пресс-служба главы государства.
Как уточняется на официальном сайте президента Кыргызской Республики, указ подписан во исполнение приговора суда от 3 июня 2025 года и на основании действующего законодательства. Документом предусмотрено лишение Алмазбека Атамбаева высшей степени отличия "Кыргыз Республикасынын Баатыры" ("Герой Кыргызской Республики"), ордена "Манас" II степени, ордена "Данакер" ("Миротворчество"), а также медали "Данк" ("Слава").
Тем же указом аннулированы ранее изданные указы президента 1999, 2007 и 2017 годов, а также соответствующий абзац указа 2011 года, на основании которых Алмазбек Атамбаев был награждён государственными наградами.
Алмазбек Атамбаев дважды занимал пост премьер-министра Кыргызстана, а с декабря 2011 года по ноябрь 2017 года возглавлял государство в качестве президента.
