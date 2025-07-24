В системе обязательного медицинского страхования в Казахстане не предусмотрена возможность наследования страховых взносов. Об этом заявила министр здравоохранения Акмарал Альназарова, отвечая на вопрос журналиста о справедливости такого подхода, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По словам Альназаровой, система страхования принципиально отличается от накопительной как, например, в Едином накопительном пенсионном фонде.

"Если в ЕНПФ накопительная система, то страховые взносы являются страховыми. Когда вы пользуетесь любым страхованием, вы страхуетесь, вы на них не претендуете, пользуетесь только в том случае, если этот страховой случай наступил. В частности, это случай заболевания, необходимость оперативного лечения. Все средства, которые поступают в фонд, подвергаются подотчетности в рамках этого закона не только самим фондом, но и всеми медицинскими организациями, которые являются участниками и потенциальными поставщиками в рамках системы ОСМС", - отметила она.

Она пояснила, что все средства, аккумулируемые в фонде медицинского страхования, идут на лечение и профилактику для всех граждан Казахстана.

"Это принцип солидарной ответственности: здоровый платит за больного, богатый - за бедного", - подчеркнула Альназарова.

Журналист также обратил внимание на проблемы с доступом к аналитике фонда и сложность использования его сайта. В ответ Альназарова пообещала лично проверить функциональность портала и принять во внимание замечания.