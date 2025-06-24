В соцсетях набирает популярность видео, на котором американец Джек исполняет песню казахстанского исполнителя Айкына на своей свадьбе в Атырау. Как оказалось, за трогательным роликом стоит целая история, передает BAQ.KZ.

Джек и Лайла приехали в Казахстан более года назад по программе Fulbright — оба преподавали английский язык. За это время пара не только влюбилась в страну, но и стала частью местного сообщества. Учебный год подошёл к концу, и им предстоит возвращение домой. Но друзья решили устроить прощальную свадьбу-вечеринку в Атырау.

Хотя официально пара зарегистрировала брак ещё в США, настоящего торжества у них не было — и именно Казахстан стал местом, где случилось первое свадебное застолье с национальными казахскими традициями.

Джек вышел к микрофону и спел романтичную композицию Айкына, чем буквально покорил всех гостей.

"Это было очень по-настоящему. Он пел от души, и видно было, как много для него значит это место и люди", — рассказала автор видео.

Пользователи сети уже называют Джека "бір туған" — братом, который с уважением и любовью относится к казахской культуре.