Американская компания GRU Space планирует к 2032 году открыть первую в истории гостиницу на Луне, передает BAQ.KZ со ссылкой на FOUNDED.

С 2029 года компания намерена исследовать и подготовить участок лунной поверхности для размещения надувного модуля, в котором смогут остановиться на несколько дней четыре человека. Этот первый вариант гостиницы рассчитан на эксплуатацию не менее десяти лет.

Позднее GRU Space планирует построить вокруг надувного модуля более прочную конструкцию с использованием лунной почвы. Новый, усовершенствованный отель будет вдохновлён Дворцом изящных искусств в Сан-Франциско и рассчитан на десять гостей. Стоимость пребывания составит от 83 тысяч до 416 тысяч долларов за ночь в зависимости от варианта отеля.

Компания также планирует создать первую американскую базу на Луне с дорогами, складами и другой инфраструктурой, а в будущем - и на Марсе. Бронирование номеров на лунную гостиницу уже доступно на сайте GRU Space и через электронную почту.