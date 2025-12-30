Американская валюта потеряла почти два тенге за сутки
Доллар подешевел на бирже.
Сегодня, 16:19
33
По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 30 декабря курс доллара составил 502,57 тенге, передает BAQ.KZ.
За сутки американская валюта снизилась на 1,58 тенге.
В обменных пунктах страны в этот день установились иные значения курсов. В среднем доллар покупают по цене от 504 до 507 тенге, продажа осуществляется в диапазоне 511–513 тенге.
Евро в обменниках предлагается к покупке по 591–593 тенге, продаётся по 599–602 тенге. Российский рубль покупают по курсу 6,18–6,39 тенге, а продают в пределах 6,45–6,50 тенге.
Таким образом, по итогам биржевых торгов доллар продолжил снижение, при этом в наличном сегменте валютного рынка сохраняется более высокий уровень курсов.
