По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 30 декабря курс доллара составил 502,57 тенге, передает BAQ.KZ.

За сутки американская валюта снизилась на 1,58 тенге.

В обменных пунктах страны в этот день установились иные значения курсов. В среднем доллар покупают по цене от 504 до 507 тенге, продажа осуществляется в диапазоне 511–513 тенге.

Евро в обменниках предлагается к покупке по 591–593 тенге, продаётся по 599–602 тенге. Российский рубль покупают по курсу 6,18–6,39 тенге, а продают в пределах 6,45–6,50 тенге.

Таким образом, по итогам биржевых торгов доллар продолжил снижение, при этом в наличном сегменте валютного рынка сохраняется более высокий уровень курсов.