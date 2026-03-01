Президент США Дональд Трамп сообщил, что американские силы уничтожили и потопили девять иранских военно-морских кораблей, передает BAQ.KZ со ссылкой на телеграм-канал Donald Trump на русском.

По его словам, оставшиеся корабли продолжают преследоваться и вскоре также будут потоплены.