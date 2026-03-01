Американский флот потопил ключевые иранские суда — Трамп
Сегодня 2026, 23:37
Президент США Дональд Трамп сообщил, что американские силы уничтожили и потопили девять иранских военно-морских кораблей, передает BAQ.KZ со ссылкой на телеграм-канал Donald Trump на русском.
По его словам, оставшиеся корабли продолжают преследоваться и вскоре также будут потоплены.
«Мне только что сообщили, что мы уничтожили и потопили 9 иранских военно-морских кораблей, некоторые из них были довольно крупными и важными. Мы преследуем остальные - вскоре они тоже будут лежать на дне моря! В ходе другой атаки мы в значительной степени уничтожили их штаб военно-морских сил. А в остальном их флот чувствует себя очень хорошо!», — отметил президент США.
