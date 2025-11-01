В Астане состоялась совместная конференция Washington University in St. Louis (США) и Maqsut Narikbayev University, посвящённая теме: "Национальный фонд детям Казахстана. Инновационная политика и потенциал для глобального влияния", передаёт BAQ.KZ.

В мероприятии приняли участие представители Вашингтонского университета в Сент-Луисе, которые прибыли в Казахстан, чтобы изучить опыт реализации государственной программы "Национальный фонд детям". Симпозиум был организован по инициативе американской стороны, проявившей интерес к уникальному казахстанскому подходу в обеспечении равных возможностей для подрастающего поколения.

Как рассказала Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Казахстан Динара Закиева на своей странице в Facebook, конференция стала важной площадкой для международного обмена опытом и обсуждения практик, направленных на защиту прав детей и поддержку их будущего.

Международный директор Центра социального развития (Center for Social Development, CSD) Вашингтонского университета Ли Зоу высоко оценила инициативу Казахстана, отметив её глобальную значимость.

"Программа „Национальный фонд детям“ — это революционная инициатива, которая может служить примером для всего мира. Она отражает стратегическое видение Президента Казахстана и его стремление инвестировать в развитие всех детей, независимо от того, живут ли они в городах или в сельской местности. Все семь миллионов детей Казахстана являются бенефициарами этого дальновидного проекта", - отметила она.

По словам Ли Зоу, опыт Казахстана представляет ценность не только для страны, но и для всего региона и международного сообщества. Она подчеркнула, что симпозиум стал эффективной площадкой для обмена знаниями и идеями между студентами, исследователями и экспертами разных стран.

В работе конференции приняли участие более десяти зарубежных экспертов, представляющих университеты Сингапура, США, Китая, Монголии, Кореи и Азербайджана.

По итогам встречи стороны выразили готовность развивать международное сотрудничество в сфере социальной политики и детского благополучия, а также продолжить изучение успешных практик Казахстана на глобальном уровне.