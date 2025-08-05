США активизируют программу по размещению ядерного реактора на Луне. По данным источников издания, NASA намерено ускорить разработку и запуск лунной атомной электростанции в ответ на растущие амбиции России в космосе, передает BAQ.KZ.

Об этом пишет американское издание Politico.

В публикации подчеркивается, что та страна, которая первой построит АЭС на Луне, может получить стратегическое преимущество: объявление зоны вокруг объекта "запретной" для других участников может существенно ограничить действия конкурентов.

По информации портала, исполняющий обязанности главы NASA Шон Даффи уже на этой неделе планирует публично объявить об ускорении программы. На первом этапе агентство запустит поиск подрядчиков для строительства 100-киловаттного ядерного объекта, запуск которого в космос запланирован к 2030 году.

Анонимный высокопоставленный представитель NASA заявил изданию, что речь идёт о новой космической гонке, в которой на кону не просто исследование, а геополитическое доминирование в космосе.

На фоне наращивания лунных амбиций США также рассматривают ускоренный отказ от участия в Международной космической станции (МКС). Вместо этого к 2030 году NASA рассчитывает перейти на использование коммерческих орбитальных станций. Уже несколько частных компаний, включая Axiom Space, Vast и Blue Origin, заявили о готовности взять на себя эти задачи.