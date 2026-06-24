Казахстан страна с великими возможностями, Токаев очень сильная фигура — Венедиктов

Бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» и публицист Алексей Венедиктов в одном из подкастов высоко оценил роль Казахстана и президента страны Касым-Жомарт Токаева в международной политике. По словам Венедиктова, Казахстан занимает стратегически важное положение между Китаем, Россией, США и Турцией и обладает «великими возможностями» не только в экономическом, но и в геополитическом плане.

Говоря о Токаеве, российский журналист отметил его многолетний дипломатический опыт и влияние на международной арене.

Токаев — очень сильная фигура. Он всегда работал дипломатом, в том числе в Женеве. Американцы рассматривают его как очень серьезного игрока, — заявил Венедиктов.

Он также подчеркнул, что в России недооценивают значение казахстанского лидера, хотя на международном уровне его воспринимают как крупного политического деятеля. По мнению Венедиктова, Казахстан обладает потенциалом для большого будущего, а его руководство играет заметную роль в глобальной политике.