Амир Омарханов завоевал свой первый одиночный титул в профессиональном туре, выиграв турнир ITF M15 в Монастире, Тунис, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В финале казахстанец встретился со своим ровесником, немцем Максом Шонхаусом (№824 ATP) и победил со счётом 6:3, 3:6, 6:4. Матч оказался напряжённым, но в ключевые моменты Омарханов проявил характер и сумел удержать преимущество.

На пути к победе он обыграл вторую, шестую, седьмую и восьмую ракетку турнира. Шонхаус является второй ракеткой мира среди юниоров ITF Juniors и на прошлой неделе выиграл турнир ITF M25 в Тунисе.

Омарханов - воспитанник карагандинской школы тенниса, первые шаги делал под руководством Петра Нестерова. Сейчас он совершенствует мастерство в Академии Риккардо Пьятти, одной из сильнейших мировых теннисных школ.