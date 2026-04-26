Подозреваемый в стрельбе признался в планах нападения на администрацию президента США

Задержанный после инцидента со стрельбой на мероприятии Ассоциация корреспондентов при Белом доме признался в намерении совершить нападение на представителей администрации президента США Дональд Трамп, передает BAQ.KZ.

Как сообщает CBS News, речь идёт о 31-летнем жителе штата Калифорния Коуле Аллене. По данным источников, после задержания он дал показания, в которых сообщил, что его целью были должностные лица, работающие в администрации главы государства.

Инцидент произошёл во время приёма, организованного Ассоциацией корреспондентов при Белом доме, где в тот момент находился президент.

Позже были опубликованы фото и видео подозреваемого.