Подозреваемый в стрельбе признался в планах нападения на администрацию президента США
Обстоятельства произошедшего и мотивы подозреваемого продолжают выясняться.
Сегодня 2026, 12:13
94Фото: Report
Задержанный после инцидента со стрельбой на мероприятии Ассоциация корреспондентов при Белом доме признался в намерении совершить нападение на представителей администрации президента США Дональд Трамп, передает BAQ.KZ.
Как сообщает CBS News, речь идёт о 31-летнем жителе штата Калифорния Коуле Аллене. По данным источников, после задержания он дал показания, в которых сообщил, что его целью были должностные лица, работающие в администрации главы государства.
Инцидент произошёл во время приёма, организованного Ассоциацией корреспондентов при Белом доме, где в тот момент находился президент.
Позже были опубликованы фото и видео подозреваемого.