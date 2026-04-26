В Алматы водитель грузовика погиб после ДТП с опрокидыванием

В Алматы произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Департамент полиции Алматы, авария случилась сегодня около 09:50 в Медеуском районе. По предварительным данным, водитель грузовика марки Howo, двигаясь по улице Нурмагамбетова в западном направлении, не справился с управлением из-за возможной неисправности тормозной системы.

В результате транспортное средство совершило наезд на металлическое ограждение и три плодовых дерева, после чего опрокинулось. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится досудебное расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего.

