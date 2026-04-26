Как выглядит дом Ауэзова в Семее, который лишили статуса памятника и защиты

Вокруг дома, в котором жил Мухтар Ауэзов в Семее, не утихают споры. Одни хотят отдать застройщикам, другие - сохранить. В этом году его лишили статуса памятника архитектуры. Полуторавековой дом так и не увидел долгожданной реставрации. А утратив охранную грамоту, и вовсе оказался под угрозой сноса. Как сейчас выглядит этот дом? И почему часть истории оказалась не нужной, в нашем фоторепортаже.

Дом-памятник

Этот дом построен в 1869 году. Ему больше 150 лет. Находится за областным акиматом в исторической части города под названием Татарский край. Верх деревянный, низ - кирпичный. Образец классической полукаменной застройки конца XIX - начала XX веков. В округе много таких домов.

Первые этажи часто использовали под лавки, мастерские, склады или кухню. А сруб на втором этаже с богатой резьбой отводился под жилые помещения.

На доме - охранная табличка. В 2008 году ему присвоили статус памятника архитектуры местного значения. Здесь жил светоч казахской литературы Мухтар Ауэзов.

В его личной архивной карточке есть такая запись: «Проживал с 1918 по 1920 годы в доме по адресу ул. Больничная, 62». Ныне это угол улиц академика Павлова и братьев Мусиных.

Сначала его хотели отреставрировать в память о писателе и создать музей его имени. Затем просто обновить фасад, так как выкупить все квартиры было неподъёмной задачей для города областного значения. Интересно, что параллельно с этими инициативами ходили разговоры и о сносе здания в пользу строительства нового ЖК. Ни один из планов не реализовался.

«Нам лет 15 говорят, что его снесут и дадут квартиры. К нам часто приходили застройщики, хотели выкупить наш дом, но из-за того, что он памятник, не давали разрешения на снос», - говорят местные жители.

В 2025-м, в год 180-летнего юбилея Абая, защитники городской среды, да и сами владельцы дома-памятника, очень надеялись, что здание хотя бы приведут в порядок – обновят фасад, крышу, аутентичные детали. Но его обошли стороной.

Летом прошлого года, в разгар подготовки к юбилею, в доме на втором этаже случился пожар, замкнула электрическая проводка. Во время тушения первый этаж залило водой и начали сыреть стены. Через полгода акимат поставил вопрос о лишении дома статуса памятника. Вместо внимания дом получил официальное забвение.

«В июле 2025 года в доме, где жил Мухтар Ауэзов, произошёл сильный пожар, верхний этаж пострадал. Позже были назначены и проведены экспертизы. Результаты неутешительные - сгоревшая часть восстановлению не подлежит. Именно там жил писатель, когда учился в Семее. После чего областной комиссией было решено исключить этот объект из списка памятников», - пояснил экс-начальник Центра охраны памятников г. Семей Бекзат Ахметбаев.

Память в каждом метре

Бывший глава ведомства утверждает, что Ауэзов жил в сгоревшей комнате. А между тем жительница первого этажа уверена, что писатель два года проживал именно в её квартире. Она приводит доказательства.

«В музее «Алаш Арыстары» в экспозиции, посвящённой Ауэзову, есть фотографии нашей квартиры. Когда я ходила туда школьницей, то видела их», - рассказала местная жительница первого этажа.

До и после Ауэзова в этой квартире жили разные люди. В послевоенные годы сюда заселилась бабушка нашей собеседницы, она приехала из горного Алтая.

Девушка согласилась показать, как сейчас выглядит некогда жильё писателя. Сейчас это просторная квартира площадью 63 квадратных метра в полуподвальном этаже. Здесь сохранилась тяжёлая деревянная входная дверь. Для теплоизоляции её обшили дермантином.

В одной из комнат - потолок с лепниной. В стене - удивительной красоты встроенный шкаф. Дверцы на нём старинные, ручной работы, покрыты лаком. Молодая семья использует его как хранилище для вещей. Шкаф напоминает окно со ставнями. Стены в доме толстые, около метра в ширину. Благодаря предыдущим владельцам, этот антикварный привет из прошлого удалось сохранить.Возможно, именно здесь Мухтар Ауэзов хранил свои рукописи и ценные принадлежности.

На смежной стене есть небольшой арочный проход в соседнюю комнату, которая много лет назад стала отдельной квартирой. Комната уже выглядит как музей, здесь немало деталей, которые отправляют в начало ХХ века.

«Ещё в 90-х годах здесь предлагали создать музей. Но уже тогда стоял вопрос о нерациональности. Дом разделён проходом на две части. Если сделать музей из нашей части, то жители второй вполне разумно попросят и себе жильё. Раньше это был 20-квартрный дом. Комнаты объединяли, приватизировали. Сейчас здесь около 10 собственников», - рассказала подробности владелица квартиры.

Сохранить нельзя снести!

Этот дом стал показательным место конфликта интересов. На одной чаше весов - будущее жителей. Они понимают, что их дом представляет ценность для застройщиков: элитный район, солидная территория, плюс ветхое состояние. Такой привлекательный участок может принести новое жильё. Поэтому квартиры здесь уже не продают, а передают по наследству.

На другой чаше - старинная архитектура с печатью прошлого и душой знаменитых личностей. На этой улице и в этом доме больше полувека жила семья купцов братьев Мусиных, о чём свидетельствует ещё одна табличка на доме. Эти знаменитые промышленники построили в Семее знаменитую мельницу, открыли судоходство по Иртышу и одни из первых месторождений драгоценных металлов в регионе.

Однако за почти 20 лет ни у городской, ни у областной казны не нашлось средств как минимум для ремонта фасада.

«Дом крепкий, тёплый, печку топим. Сами хотели провести центральное отопление. Собирали документы, ходили по комиссиям. Но после пожара и снятия статуса всё остановилось. В конце марта к нам приходила комиссия и заявила, что нет средств ремонтировать дом. Сейчас 2-3 миллиона вложишь в квартиру, а потом скажут - выселяйтесь. Находимся в подвешенном состоянии», - рассказала наша собеседница.

Деньги на реставрацию есть!

Решение о снятии или присвоении статуса памятника на уровне области принимает комиссия по историко-культурному наследию при управлении культуры. Как выше сказал бывший глава центра по охране памятников, комиссия проголосовала за отмену статуса с дома Ауэзова. Единственным, кто высказался против в этой комиссии, был общественник Марат Сасанов.

«Я единственный, кто выступил против этого решения. Мы только отпраздновали 180-летие Абая и тут же лишили дом охранной грамоты. Это странно, нелепо. Уже тогда я говорил, что область понесёт имиджевые потери. Те, кто проголосовал за снятие статуса, ориентировались на нужды жильцов.Я их понима. Но такие объекты нужно сохранять, дом большой, может смотреться величественно и красиво», - пояснил свою позицию председатель краеведческого общества «Прииртышье» Марат Сасанов.

Краевед предложил использовать неосвоенные средства либо создать специальный фонд для таких нужд.

«Есть специальные средства, которые направляют на чрезвычайные ситуации. После пожара ими могли бы воспользоваться, чтобы восстановить сгоревшую квартиру. Кроме того, Управлению культуры уже давно необходимо создать свой фонд для привлечения средств на приведения в порядок памятников. Люди должны иметь хоть какую-то выгоду от того, что их дом является памятником, иначе они будут делать всё, чтобы препятствовать этому», - рассказал спикер.

Вокруг памятного дома за несколько лет выросли кирпичные новоделы. Возможно, и на его месте скоро появится очередная высотка. Новость о снятии статуса оживила застройщиков, которые наведываются сюда регулярно. Правда, пока не могут договориться по цене. Местные жители говорят, что им предлагают по 250 тысяч тенге за квадратный метр, с чем они не согласны.

Проблема застройки исторической среды набирает обороты. Соседние дома тоже перемешаны с современной многоэтажной застройкой. Бизнесмены предпочитают выкупать участки, принадлежащие одному или двум собственникам, нежели такую же площадь на 10 хозяев. По цене выходит дешевле.

Например, в двух кварталах отсюда одиноко стоит двухэтажный старинный дом с огромным архитектурным потенциалом, ровесник дома, в котором жил Ауэзов.

Каждый такой утраченный объект - это часть истории, память о людях, событиях, формировавших лицо города. Самое время задуматься: стоит ли продавать историю за квадратные метры и выгоду? Или всё же нужно оставить то, что делает Семей особенным?

Фото: Альбина Халел.