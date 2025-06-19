В МВД дали разъяснения по применению амнистии в отношении граждан Казахстана, отбывающих наказание за пределами страны, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

В настоящее время в казахстанских учреждениях уголовно-исполнительной системы содержатся более 1000 иностранных граждан. В то же время за рубежом свыше 1000 граждан Казахстана также отбывают наказание, из них более 800 – в местах лишения свободы на территории Российской Федерации. Это лица, осуждённые по законам других стран за преступления, совершённые за пределами Казахстана.

"Процедура передачи таких лиц регулируется в странах СНГ на основании Московской конвенции. С дальним зарубежьем такие вопросы решаются на основе двусторонних международных договоров. Подобные соглашения заключены с 26 государствами", - пояснил заместитель министра внутренних дел – председатель Комитета уголовно-исполнительной системы Абай Кайырбеков.

В 2024 году свыше 40 иностранных граждан были переданы из Казахстана в свои страны для дальнейшего отбывания наказания. Подавляющее большинство – граждане Узбекистана. За первые пять месяцев текущего года в государства происхождения передано более 20 осуждённых – также преимущественно граждане Узбекистана.

Если осуждённые иностранные граждане, находящиеся в Казахстане, подают прошения о применении амнистии, их обращения рассматриваются в судах на основании международных соглашений.

Что касается казахстанцев, находящихся за решёткой за границей, то на них действие закона об амнистии, принятого в Казахстане, не распространяется. Амнистия возможна только в том случае, если такие граждане были возвращены на родину в рамках предусмотренного международными соглашениями порядка.

О наличии представителей социально уязвимых групп среди осуждённых за рубежом официальные данные не уточняются.