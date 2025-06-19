Амнистия для осуждённых за границей: как применяется закон к гражданам Казахстана
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В МВД дали разъяснения по применению амнистии в отношении граждан Казахстана, отбывающих наказание за пределами страны, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
В настоящее время в казахстанских учреждениях уголовно-исполнительной системы содержатся более 1000 иностранных граждан. В то же время за рубежом свыше 1000 граждан Казахстана также отбывают наказание, из них более 800 – в местах лишения свободы на территории Российской Федерации. Это лица, осуждённые по законам других стран за преступления, совершённые за пределами Казахстана.
"Процедура передачи таких лиц регулируется в странах СНГ на основании Московской конвенции. С дальним зарубежьем такие вопросы решаются на основе двусторонних международных договоров. Подобные соглашения заключены с 26 государствами", - пояснил заместитель министра внутренних дел – председатель Комитета уголовно-исполнительной системы Абай Кайырбеков.
В 2024 году свыше 40 иностранных граждан были переданы из Казахстана в свои страны для дальнейшего отбывания наказания. Подавляющее большинство – граждане Узбекистана. За первые пять месяцев текущего года в государства происхождения передано более 20 осуждённых – также преимущественно граждане Узбекистана.
Если осуждённые иностранные граждане, находящиеся в Казахстане, подают прошения о применении амнистии, их обращения рассматриваются в судах на основании международных соглашений.
Что касается казахстанцев, находящихся за решёткой за границей, то на них действие закона об амнистии, принятого в Казахстане, не распространяется. Амнистия возможна только в том случае, если такие граждане были возвращены на родину в рамках предусмотренного международными соглашениями порядка.
О наличии представителей социально уязвимых групп среди осуждённых за рубежом официальные данные не уточняются.
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