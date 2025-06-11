Во время обсуждения законопроекта об амнистии осужденных депутаты выразили обеспокоенность возможным ростом уровня преступности. Однако представители МВД и Генпрокураты заверили, что амнистия не приведёт к росту преступности, а ресоциализация бывших осуждённых будет усилена, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Безусловно, амнистия – это акт гуманизма, и я думаю, что население в целом поддерживает данную инициативу. Однако мы не можем упускать из вида опасения общества относительно того, как расширение амнистии скажется на уровне преступности в стране. Если мы посмотрим мировую статистику, то процент рецидивов очень сильно варьируется от страны к стране и сильно зависит от мер ресоциализации освобожденных людей, кто отбыл срок, либо был освобожден в рамках амнистии. Скажите, пожалуйста, какие меры предполагаются вашими ведомствами для того, чтобы предотвратить рецидив и для того, чтобы обеспечить успешную ресоциализацию освобожденных граждан?", – спросила депутат Юлия Кучинская.

В ответ заместитель министра внутренних дел Абай Кайырбеков заверил, что поводов для беспокойства нет.

"В принципе, из мест лишения свободы в основном освобождаются лица, которые исправились, имеют положительные характеристики. Амнистия в то же время не распространяется на лиц, совершивших опасные преступления и рецидивистов. Что касается контроля после освобождения, все они по прибытию будут поставлены на профилактический учет. За ними будет осуществляться соответствующий контроль. Совместно с местными исполнительными органами будут приняты все меры по их трудоустройству и дальнейшей ресоциализации", - сказал Кайырбаев.

Заместитель Генерального прокурора Асет Чиндалиев подтвердил, что после проведенных амнистий за весь период независимости никогда не наблюдался всплеск преступности.

"Если в целом взять, за последние 10 лет у нас более чем двукратное сокращение преступлений. Несмотря на то, что за это время было проведено несколько амнистий. И плюс не надо забывать, что каждый год у нас освобождается несколько тысяч человек по УДО и ЗМН из мест лишения свободы. Фактически, вот до этого говорили же, возврат тех, кто амнистированы, он минимальный. Там буквально, по-моему, даже 5% не набирается. Поэтому не ожидаем какого-то всплеска", - сказал Чиндалиев

Что касается ресоциализации, замгенпрокурора отметил, что этот вопрос решается совместно с Минтруда и МВД. В рамках реализуемого проекта, все освобождённые попадают в единую базу, откуда информация передаётся в местные центры поддержки семьи и другие уполномоченные органы.