Анна Баларшина вошла в топ-10 на этапе Кубка Азии по скалолазанию
4 Ноября 2026, 13:10
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4 Ноября 2026, 13:104 Ноября 2026, 13:10
157Фото: НОК РК
В южнокорейском городе Кунсан завершился этап Кубка Азии по скалолазанию. Казахстанские спортсмены соревновались в дисциплинах «скорость» и «боулдеринг».
Лучший результат в скоростном лазании показала Анна Баларшина, занявшая седьмое место среди женщин. Арина Новицкая стала 17-й. У мужчин Жандос Калыбай также занял 17-е место.
В боулдеринге среди мужчин Азат Майкотов расположился на 29-й позиции, Вадим Ишмухаметов — на 36-й, Матвей Есипов — на 37-й, Глеб Семешкин — на 39-й.
Среди женщин Айханым Айдарханкызы заняла 19-е место, Полина Андреева — 30-е, Виктория Адаменко — 35-е.
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