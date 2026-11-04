Анна Баларшина вошла в топ-10 на этапе Кубка Азии по скалолазанию

В южнокорейском городе Кунсан завершился этап Кубка Азии по скалолазанию. Казахстанские спортсмены соревновались в дисциплинах «скорость» и «боулдеринг».

Лучший результат в скоростном лазании показала Анна Баларшина, занявшая седьмое место среди женщин. Арина Новицкая стала 17-й. У мужчин Жандос Калыбай также занял 17-е место.

В боулдеринге среди мужчин Азат Майкотов расположился на 29-й позиции, Вадим Ишмухаметов — на 36-й, Матвей Есипов — на 37-й, Глеб Семешкин — на 39-й.

Среди женщин Айханым Айдарханкызы заняла 19-е место, Полина Андреева — 30-е, Виктория Адаменко — 35-е.