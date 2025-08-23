Казахстанская теннисистка Анна Данилина вместе с сербкой Александрой Крунич вышла в финал турнира WTA 250 в Кливленде (США), передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В полуфинале дуэт обыграл чешскую пару Анастасия Децюк / Мириам Шкох со счётом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 19 минут.

Теперь в решающем матче за титул казахстанско-сербскому тандему предстоит встретиться с соперницами из Азии - Чжань Хаоцин (Китайский Тайбэй) и Синью Янь (Китай).

Для Данилиной это уже шестой финал сезона в парном разряде. В 2025 году она успела выиграть турнир в Истборне вместе с чешкой Марией Боузковой, выйти в финалы соревнований в Мериде, Лондоне и Ноттингеме, а также дойти до решающего матча на Открытом чемпионате Франции в дуэте с Александрой Крунич.