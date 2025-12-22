Ноябрь 2025 года в Казахстане отметился аномально тёплой погодой, сообщили в "Казгидромете". Во второй половине месяца температура воздуха в ряде регионов достигала рекордных значений, передает BAQ.KZ.

Так, 14 ноября в Актобе столбики термометра поднялись до 13,2 °C, побив предыдущий рекорд 2023 года (10,6 °C). На следующий день температура в области достигла +11,4 °C, превысив рекорд 2001 года (10 °C). В Кокшетау 19 ноября воздух прогрелся до 8,3 °C, что стало максимальным показателем с 1977 года.

В Улытауской области температура 24 ноября составила 13,3 °C, превысив рекорд 2004 года (9,6 °C). 25 и 26 ноября показатели также побили прежние рекорды. В Караганде 26 ноября столбики термометров достигли 9,4 °C, превысив рекорд 1971 года (6,9 °C).

При этом в отдельных регионах сохранялась неустойчивая погода. В Туркестанской области 4 ноября выпало до 28 мм снега, в Жетысуской — 13, 14, 16, 22 и 25 ноября фиксировался ураганный ветер 32–36 м/с. В Западно-Казахстанской области 15 ноября наблюдался сильный туман с видимостью всего 50 м, а в Костанайской области 20 ноября выпала половина месячной нормы снега.

В столице средняя температура ноября составила +0,3 °C, что на 5,5 °C выше нормы. Самая низкая температура была зафиксирована 4 ноября (-12,3 °C), а самая высокая — 26 ноября (+7,8 °C).

Эксперты отмечают, что такая нестандартная погода связана с частой сменой холодных и тёплых воздушных масс по территории страны.