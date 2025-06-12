Национальный Банк Казахстана подвел итоги первого года работы Антифрод-центра — цифровой платформы, направленной на борьбу с финансовыми мошенничествами, передает BAQ.KZ.

За 10 месяцев с момента запуска предотвращен потенциальный ущерб в размере более 2,5 млрд тенге, зарегистрировано свыше 60 тысяч инцидентов.

Наиболее распространенными видами мошенничества оказались телефонное мошенничество (22%), схемы с "дропперскими" картами и ложное инвестирование (по 19%).

Центр объединяет банки, правоохранительные органы, операторов связи и микрофинансовые организации в единую экосистему. К настоящему времени к платформе подключено более 200 участников, что позволяет оперативно обмениваться информацией, формировать черные и серые списки, а также внедрять механизмы автоматического реагирования на подозрительные действия.

Как сообщил советник председателя НБК Бинур Жаленов, в следующем этапе развития будет внедрён сессионный антифрод на базе ИИ, позволяющий анализировать поведение пользователей в приложениях до момента перевода средств. Также планируется запуск транзакционного антифрода на уровне национальной платёжной инфраструктуры.

Особое внимание будет уделено защите персональных данных, возврату средств пострадавшим, а также борьбе с незаконным игорным бизнесом и наркоторговлей, отметил директор департамента платёжных систем НБК Ерлан Ашыкбеков.

Параллельно Агентство по регулированию и развитию финансового рынка работает над обновлением нормативных требований к инфраструктуре и антифрод-системам финансовых организаций.