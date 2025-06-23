Антикоррупционная служба продолжает масштабную работу по возврату активов, полученных преступным путём. На этот раз объектом досудебной конфискации стало имущество фигуранта, находящегося в международном розыске с 2022 года. Общая сумма изъятых активов превысила 2,3 миллиарда тенге, передает BAQ.KZ.

Согласно официальной информации, подозреваемый использовал порядка 1,5 млрд тенге противоправно полученных средств для покупки элитной недвижимости и автомобилей, часть из которых была оформлена на супругу. Среди конфискованного имущества — квартира, земельные участки, жилые дома и люксовый автомобиль, расположенные в Алматы и Алматинской области.

Кроме того, в ходе финансового расследования выявлены банковские счета с 1,7 млн долларов США (около 872 млн тенге) и 47 млн тенге, находящиеся на имя фигуранта и его супруги. Установлено, что эти средства были получены в период совершения преступлений и не имеют легального происхождения.

По решению суда от 16 июня всё имущество и средства были конфискованы в доход государства.

Антикор сообщает, что с начала года расследуется около 30 уголовных дел по фактам отмывания преступных доходов. Некоторые дела уже направлены в суд, вынесены обвинительные приговоры. Особое внимание уделяется схемам, где деньги маскируются под легальные доходы через родственников, аффилированные компании и инвестиционные инструменты.

Например, установлено, что бывший чиновник, обвиняемый в хищении 745 млн тенге, выделенных на развитие спорта, купил элитные авто и перевёл 240 млн тенге на счёт подконтрольной компании. В другом случае, через родственников-предпринимателей были обналичены 237 млн тенге из бюджета на инфраструктуру и направлены на покупку квартир и машин.

На все объекты наложен арест. Следствие продолжается.