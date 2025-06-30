Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о реорганизации Агентства по противодействию коррупции, передает BAQ.KZ

Согласно документу, Антикоррупционная служба будет присоединена к Комитету национальной безопасности (КНБ). На ее базе создается новое ведомство – Служба по противодействию коррупции в структуре КНБ.

Функции по формированию и реализации антикоррупционной политики, координации мероприятий по борьбе с коррупцией, профилактике правонарушений и формированию антикоррупционной культуры передаются Агентству по делам государственной службы.

КНБ и Агентство по делам госслужбы определены правопреемниками прав и обязательств упраздненного агентства в соответствии с переданными функциями.

Кроме того, строка о бывшей Антикоррупционной службе будет исключена из перечня государственных органов, подчиненных Президенту.

КНБ поручено в месячный срок представить главе государства проект положения о новой Службе, а также совместно с правительством и Агентством по делам госслужбы проработать вопрос о перераспределении штатной численности.

Правительству до 1 сентября 2025 года поручено внести в Мажилис проект закона, вытекающего из положений данного указа.

Контроль за исполнением документа возложен на Администрацию Президента.