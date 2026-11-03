В Казахстане изменили правила проверки конкуренции

В Казахстане антимонопольный орган будет дольше и подробнее изучать товарные рынки, чтобы выяснять, насколько свободно на них работают компании и что мешает появлению конкурентов. Срок планового анализа увеличили с шести месяцев до года, а внепланового с трех до шести месяцев. Новые правила вступили в силу 25 октября 2026 года.

Изменения внесло Агентство по защите и развитию конкуренции с учетом рекомендаций Организации экономического сотрудничества и развития.

Что изменилось

Раньше специалисты агентства могли проводить плановый анализ рынка в течение шести месяцев. Теперь на эту работу отводится до 12 месяцев. Срок внепланового анализа увеличен с трех до шести месяцев. При необходимости исследование можно продлить еще на три месяца.

При этом речь идет об изучении ситуации на рынке в целом, а не о продлении проверок отдельных предпринимателей.

Например, антимонопольный орган оценивает, сколько компаний работает на определенном рынке, насколько сильны их позиции и существуют ли препятствия для появления новых участников.

Теперь при плановом анализе специалисты будут изучать изменения за последние пять лет. Это позволит проследить, как менялась конкуренция и какие обстоятельства влияли на развитие рынка.

Как будут оценивать влияние крупных компаний

В обновленной методике появились дополнительные способы оценки рыночной власти. Проще говоря, агентство сможет подробнее изучать, насколько положение компании позволяет ей влиять на условия продажи товаров.

Для этого предусмотрены два экономических показателя.

Первый, коэффициент Лернера, помогает оценивать разницу между ценой товара и предельными затратами на его производство.

Второй, перекрестная эластичность спроса, показывает, как покупатели реагируют на изменение цены одного товара и переключаются ли на другой.

Что еще поменялось

При анализе конкуренции агентство сможет опираться на более широкий круг сведений, включая информацию налоговых и таможенных органов.

Отдельно будут оценивать целесообразность участия государства в товарных рынках. То есть специалисты смогут изучать, насколько оправданно присутствие государства в определенных сферах экономики.

Появились и единые критерии, по которым будут выбирать рынки для анализа.

В агентстве ожидают, что обновленные правила помогут точнее оценивать состояние конкуренции и принимать более обоснованные решения.

Изменения закреплены приказом № 7 от 6 октября 2026 года, вступившим в силу 25 октября.