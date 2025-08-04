  • 4 Августа, 19:01

Антирекорд за 10 лет: в Казахстане резко сократились денежные переводы

Страна фиксирует исторический спад переводов.

Сегодня, 18:31
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 18:31
Сегодня, 18:31
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Фото: pixabay.com

Объёмы международных денежных переводов в Казахстан достигли минимального уровня за последнее десятилетие, передаёт BAQ.KZ.

Согласно данным Национального банка РК, в первом полугодии 2025 года в страну поступило лишь 105,4 млрд тенге через системы международных переводов (СМДП) — на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Даже в номинальном выражении это самый низкий показатель с 2016 года. Однако если учесть накопленную за годы инфляцию, то объёмы переводов выглядят ещё более скромно — на уровне 2014 года, или даже ниже, поскольку более ранние данные недоступны.

Снижение зафиксировано и по переводам из Казахстана за границу — 321,2 млрд тенге за полгода, что на 16% меньше, чем в 2024 году. Это значение также оказалось самым низким с 2020 года по номиналу, а в сопоставимых ценах — с 2015 года.

Влияние на ситуацию, по оценкам экспертов, оказывает:

  • снижение активности трудовой миграции;
  • рост внутреннего потребления средств;
  • ужесточение регулирования трансграничных переводов;
  • переход части переводов в неформальные и криптоформаты.

"Падение объёмов переводов — тревожный индикатор. Это бьёт по доходам сотен тысяч семей, для которых такие поступления были стабильным источником средств", — отмечают аналитики.

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