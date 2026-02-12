В соцсетях появилась жалоба на питание в детской инфекционной больнице Караганды: родитель опубликовал фото плова, в котором были обнаружены жуки, передает BAQ.KZ.

По словам автора обращения, речь идёт не о вкусе еды, а об элементарных санитарных нормах в медучреждении, где проходят лечение детей с инфекционными заболеваниями.

"Детям, которые и так находятся на лечении, подают плов с жуками в рисе. В больнице, где требования к чистоте должны быть строже вдвойне", — говорится в публикации.

В администрации больницы подтвердили, что инцидент им известен. Там пояснили, что собственного пищеблока учреждение не имеет, а питание пациентов организовано по договору со сторонней специализированной организацией.

"После получения информации были оперативно приняты меры: экстренно приглашён представитель поставщика, проведена проверка, партия питания полностью заменена", — сообщили в больнице.

Материалы по ситуации дополнительно переданы ответственным службам для проверки. В медучреждении заверили, что качество и безопасность питания пациентов находятся под постоянным контролем.

Для детального разбирательства родителям предложили обращаться в службу поддержки пациентов областной клинической больницы или направлять официальное письменное обращение.