Следователь из Семея раскрыла убийство в России десятилетней давности

Спустя почти 10 лет в Казахстане завершили расследование громкого убийства и разбоя, совершённых в России. Следователь департамента полиции области Абай Ажар Сартова установила местонахождение последнего участника преступной группы, передает BAQ.KZ.

По данным полиции, четверо мужчин под видом покупки дорогого авто встретились с владельцем машины, напали на него с ножом, а затем переехали автомобилем. Мужчина погиб, а нападавшие скрылись на его машине.

"Благодаря последовательной и профессиональной работе следствия установлено местонахождение последнего участника преступной группы, скрывавшегося от правосудия. Подозреваемый был объявлен в международный розыск и в 2024 году задержан полицией в Алматы", - отметили в ДП Абайской области.

Суд области Абай признал его виновным в убийстве и разбое и приговорил к 17 годам лишения свободы.

Ранее трое участников преступления уже были осуждены: один – судом города Барнаула, двое других – судом Восточно-Казахстанской области.