Легенда казахского кино Меруерт Утекешева провела творческий вечер в Актюбинской области

В Байганинском районе состоялся творческий вечер, посвященный 75-летнему юбилею выдающейся представительницы казахского искусства, заслуженного деятеля Казахстана, любимой актрисы народа Меруерт Утекешевой. Торжественная встреча, прошедшая в районном Доме культуры, стала ярким событием для ценителей национального искусства и духовности, передает BAQ.KZ.

Специальными гостями юбилейного вечера стали советник акима Актюбинской области по вопросам гендерного равенства, депутат областного маслихата Кулпаршин Айдарханова, а также известная поэтесса, член Союза писателей Казахстана Жулдыз Кожабекова. Гости тепло поздравили юбиляршу, отметив ее значительный вклад в развитие казахской культуры и искусства.

В ходе встречи аким Байганинского района Айбек Копенов подчеркнул особую роль Меруерт Каратаевны в развитии национального кино и театра. От имени жителей района он выразил искреннюю благодарность актрисе и по казахской традиции накинул ей на плечи чапан.

Вечер продолжился в формате открытого диалога. Зрители задавали вопросы о творческом пути актрисы, ее ярких ролях в театре и кино, жизненных принципах и профессиональном опыте. Искренние ответы Меруерт Утекешевой вызвали большой интерес у публики, особенно у молодежи.

Праздничную атмосферу дополнили выступления местных артистов, подарившие зрителям яркие эмоции и хорошее настроение. Юбилейная встреча стала значимым культурным событием, направленным на популяризацию национального искусства и духовное воспитание подрастающего поколения.

Аналогичная творческая встреча с участием актрисы также состоится в Уилском районе.