Антисанитария за железными дверями: Что скрывает аварийный дом на правом берегу Астаны
Такое зрелище вас точно удивит.
10 Июля 2026, 12:10
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
10 Июля 2026, 12:1010 Июля 2026, 12:10
83Фото: BAQ.kz
Снаружи жилой дом по адресу проспект Женис, 75 в Астане ничем не отличается от прочих пятиэтажек на этой улице. Стоит он на одной из ключевых дорог правого берега столицы, ежедневно по ней проезжают тысячи человек. И никто не догадывается, какой кошмар заворачивается внутри панельных стен. В очередном выпуске программы "Это вам не Лондон" отправляемся прямиком в гущу коммунальных страстей. Приглашаем вас вместе с нами.
Самое читаемое
- Нацбанк сделал заявление о кредитах и ипотеке
- Окровавленного мужчину с ножом и кирпичом нашли на улице в Алматы
- Появились кадры задержания Данияра Елеусинова
- В Аркалыке завершают строительство аэропорта и обновляют город к юбилею
- «Лишил жизни тех, кто ему доверял»: прокурор потребовал пожизненный срок для Сарсемалиева