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  • Антисанитария за железными дверями: Что скрывает аварийный дом на правом берегу Астаны

Антисанитария за железными дверями: Что скрывает аварийный дом на правом берегу Астаны

Такое зрелище вас точно удивит.

10 Июля 2026, 12:10
АВТОР
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BAQ.kz 10 Июля 2026, 12:10
10 Июля 2026, 12:10
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Фото: BAQ.kz

Снаружи жилой дом по адресу проспект Женис, 75 в Астане ничем не отличается от прочих пятиэтажек на этой улице. Стоит он на одной из ключевых дорог правого берега столицы, ежедневно по ней проезжают тысячи человек. И никто не догадывается, какой кошмар заворачивается внутри панельных стен. В очередном выпуске программы "Это вам не Лондон" отправляемся прямиком в гущу коммунальных страстей. Приглашаем вас вместе с нами. 

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