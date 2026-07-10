Антисанитария за железными дверями: Что скрывает аварийный дом на правом берегу Астаны

Снаружи жилой дом по адресу проспект Женис, 75 в Астане ничем не отличается от прочих пятиэтажек на этой улице. Стоит он на одной из ключевых дорог правого берега столицы, ежедневно по ней проезжают тысячи человек. И никто не догадывается, какой кошмар заворачивается внутри панельных стен. В очередном выпуске программы "Это вам не Лондон" отправляемся прямиком в гущу коммунальных страстей. Приглашаем вас вместе с нами.