В Алматы 22 мая проходят масштабные антитеррористические учения на территории депо метрополитена, расположенного на улице Белорусская, передает BAQ.KZ со ссылкой на Алматинский городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом. Тренировка стартовала в 9:00 и продлится до 17:00. Несмотря на активную фазу мероприятий, движение поездов останется без изменений - работа метро не будет нарушена.

Власти просят жителей сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к действиям силовых структур. Особое внимание уделяется соблюдению мер безопасности и законных требований сотрудников, задействованных в учениях. В штабе подчёркивают, что несанкционированное распространение ложной информации, а также отказ подчиняться требованиям представителей госорганов, может повлечь административную ответственность.

Цель учений - отработка слаженных действий спецслужб в условиях потенциальной угрозы, а также повышение готовности к обеспечению общественной безопасности. Горожанам настоятельно рекомендуют следить за официальной информацией и не паниковать при виде спецтехники или служащих в районе депо.