Педофилу из Семея окончательно назначено пожизненное заключение
Апелляционный суд отказал в жалобе осуждённого за надругательство над малолетней.
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В области Абай вступило в силу судебное решение по одному из самых резонансных уголовных дел последнего времени, передает BAQ.KZ. Апелляционная инстанция оставила без изменений приговор в отношении Т., осуждённого за насилие над малолетней, совершённое в июле 2024 года в городе Семей.
Как установлено судом, преступление произошло в салоне автомобиля, припаркованного в правобережной части города. В ходе следствия и судебного разбирательства были получены исчерпывающие доказательства виновности подсудимого: показания потерпевшей, записи с камер видеонаблюдения и иные материалы, изученные в ходе процесса.
Ранее Специализированный межрайонный суд по уголовным делам области Абай признал Т. виновным по ч. 4 ст. 120 УК РК и приговорил его к пожизненному лишению свободы с пожизненным запретом на занятия педагогической деятельностью и работой с несовершеннолетними. Подсудимый и его защита настаивали на полной невиновности и подали апелляционную жалобу.
Однако коллегия по уголовным делам суда области Абай пришла к выводу, что приговор является законным и обоснованным. Апелляционная жалоба осуждённого и его адвокатов была отклонена, приговор вступил в законную силу.
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