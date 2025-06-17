Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на совещании, посвящённом развитию аграрной науки, подчеркнул острую нехватку квалифицированных кадров в агропромышленном комплексе Казахстана. В частности, речь идёт о специалистах прикладного профиля — агрономах, селекционерах, ветеринарах, механизаторах, передает BAQ.KZ.

"Мы должны усилить взаимодействие с регионами в части подготовки востребованных специалистов. Крайне важно провести глубокий анализ деятельности аграрных вузов, чтобы их выпускники полностью соответствовали потребностям рынка труда и вызовам современного сельского хозяйства", — заявил Сапаров.

В рамках объявленного Года рабочих профессий Министерство утвердило отраслевой план по подготовке кадров, созданию рабочих мест и повышению престижа аграрных специальностей. Отмечается, что эффективность аграрной науки и образование напрямую влияют на технологический прогресс в отрасли и уровень продовольственной безопасности страны.

По словам министра, модернизация аграрного сектора невозможна без оперативного внедрения научных разработок в производство, а это, в свою очередь, требует профессиональных исполнителей на местах.

С 2024 по 2026 годы дочерние организации Национального аграрного научно-образовательного центра реализуют 26 научно-производственных программ. Среди ожидаемых результатов — создание новых сортов и гибридов сельхозкультур, разработка технологий содержания животных, внедрение методов глубокой переработки продукции, а также цифровизация сельхозземель.

Тем временем в министерстве считают, что аграрные вузы должны пересмотреть подходы к подготовке специалистов — с ориентацией на практику и реальный производственный запрос, а не на формальное обучение. Только в этом случае аграрный сектор сможет стать привлекательным для молодёжи и инвесторов.