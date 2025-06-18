Оборудование из 70-х: в Минздраве объяснили, почему растёт смертность в Улытау
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В кулуарах Мажилиса журналисты спросили у министра здравоохранения Акмарал Альназаровой, почему в Улытауской области до сих пор используют медицинское оборудование, которому больше полувека, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
"В Улытауской области до сих пор используются медицинские приборы, которым более полувека. В результате увеличилось число случаев материнской и младенческой смертности, а из региона уехали две с половиной тысячи человек. Почему это оказалось вне вашего контроля?", – спросили журналисты.
Вице-министр здравоохранения Акмарал Альназарова заявила, что ситуация находится под контролем. По её словам, оборудование не является причиной смертей.
"Не было установлено, что медицинская аппаратура привела к материнской смертности. Причины другие. Материалы уже переданы в правоохранительные органы", – сказала Альназарова.
Тем не менее, она признала, что Улытауская область – это молодой регион, который только начинает развиваться.
"На сегодняшний день у нас реализуется крупный совместный проект с корпорацией "Казахмыс". Кроме того, уже второй год подряд медицинский центр UMC работает по соответствующему порталу и занимается исключительно вопросами Улытауской области", – заявила министр.
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