В кулуарах Мажилиса журналисты спросили у министра здравоохранения Акмарал Альназаровой, почему в Улытауской области до сих пор используют медицинское оборудование, которому больше полувека, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"В Улытауской области до сих пор используются медицинские приборы, которым более полувека. В результате увеличилось число случаев материнской и младенческой смертности, а из региона уехали две с половиной тысячи человек. Почему это оказалось вне вашего контроля?", – спросили журналисты.

Вице-министр здравоохранения Акмарал Альназарова заявила, что ситуация находится под контролем. По её словам, оборудование не является причиной смертей.

"Не было установлено, что медицинская аппаратура привела к материнской смертности. Причины другие. Материалы уже переданы в правоохранительные органы", – сказала Альназарова.

Тем не менее, она признала, что Улытауская область – это молодой регион, который только начинает развиваться.