Apple запустит разработку конкурента ChatGPT
Компания начала активный набор инженеров в команду
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Apple приступила к масштабной реорганизации команды разработчиков голосового ассистента Siri, сосредоточив усилия на разработке собственного аналога ChatGPT, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Газета.ru"
На официальном сайте компании размещены десятки вакансий в команду "Answers, Knowledge, and Information" - как в США, так и в Китае. В числе открытых позиций - инженер по машинному обучению, который будет работать над улучшением способности Siri отвечать на персонализированные вопросы. Отмечается, что в фокусе проекта - большие языковые модели и защита пользовательской конфиденциальности.
По информации журналиста Bloomberg Марка Гурмана, речь идёт не просто о модернизации Siri, а о создании полноценного "answer engine" - поискового движка нового поколения, способного находить ответы в интернете. По его словам, Apple рассматривает возможность запуска отдельного приложения, а также разрабатывает серверную инфраструктуру, которая в будущем может лечь в основу улучшенного поиска в Siri, Spotlight и Safari.
Несмотря на то что проект находится на ранней стадии, Apple уже делает акцент на разговорные функции ИИ. Ранее Гурман сообщал, что Apple работает над новой версией Siri с поддержкой собственной языковой модели, однако её запуск может состояться не раньше выхода iOS 27.
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