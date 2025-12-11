В населенном пункте Еримбетжага Аральского района состоялось мероприятие, посвященное подключению к водопроводу, передает BAQ.KZ.

На церемонии присутствовали председатель областного маслихата Мурат Тлеумбетов, заместитель акима области, специальный представитель Президента Республики Казахстан на комплексе "Байконур" Кайрат Нуртай, руководители ответственных ведомств и представители интеллигенции.

Мурат Тлеумбетов поздравил жителей села и отметил достижения в социально-экономическом развитии региона.

"Благодаря особой поддержке Президента и Правительства, а также сплоченности наших земляков, успешно реализуются важные инициативы и созидательные проекты. Архитектурный облик городов и районных центров, а также сел ежедневно преображается. Глава государства поставил задачу к 2025 году обеспечить 100% населения страны питьевой водой. На территории области с 2022 года начата реализация 60 проектов на сумму 14 миллиардов тенге. По итогам прошлого года уровень обеспеченности населения региона централизованным водоснабжением составил 98,6%. В этом году питьевая вода будет подведена к 9 населенным пунктам. Сегодня мы подключаем к водопроводу населенный пункт Еримбетжага. Пусть сегодняшняя радость, ставшая началом благополучия, принесет счастье и радость всем семьям!" – сказал М. Тлеумбетов.

На собрании представители старшего поколения, внесшие значительный вклад в развитие страны, а также представители подрядной организации, осуществившей подводку воды к селу, были награждены Благодарственными письмами акима области, а ветеран Назыбек Жубалиев дал бата.

В этом году реализованы проекты по обеспечению питьевой водой населенных пунктов Абай, Токабай Аральского района на сумму 8 миллиардов 100 миллионов тенге, и Еримбетжага, Тастубек на сумму 1 миллиард 45 миллионов тенге. В настоящее время ведутся работы по подведению воды к населенному пункту Тастубек на сумму 1 миллиард 166 миллионов тенге. Таким образом, все населенные пункты региона будут обеспечены 100% централизованным водоснабжением.