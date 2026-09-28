Архивные видео и ИИ-ролики: как распространяют фейки после трагедии в Мангистау

Трагические события нередко становятся благоприятной почвой для распространения дезинформации. На фоне сильных эмоций пользователи быстрее реагируют на шокирующие сообщения, фотографии и видео, а непроверенная информация может за короткое время получить широкий охват.



Ситуация вокруг трагедии в Мангистау показывает, как этот механизм работает в социальных сетях. После гибели военнослужащих стали распространяться архивные видео, материалы с измененным контекстом, неподтвержденные версии произошедшего и контент, созданный с использованием искусственного интеллекта.



Как создается иллюзия массовой реакции

На фоне трагедии на Каспии выросла активность сомнительных аккаунтов в социальных сетях. В частности, внимание Nofake.kz привлекли анонимные аккаунты, а также страницы пользователей, находящихся за пределами Казахстана.



Одним из примеров стали архивные видеозаписи, которые сопровождались ложными подписями. В частности, кадры январских событий распространялись как якобы проходящие в Мангистау протестные акции после гибели военнослужащих. Такой прием позволяет создать иллюзию происходящих событий и сформировать у пользователей впечатление, что после трагедии в регионе якобы проходят массовые протесты.



Подобные публикации могут усиливать общественное напряжение: эмоциональный пост получает комментарии и репосты, после чего его начинают распространять другие аккаунты. В результате первоначальное сообщение получает значительно больший охват и может восприниматься как отражение массового общественного мнения.

Реальные публикации становятся основой для новых вбросов



Еще один распространенный прием — использование сообщений реальных пользователей, блогеров и официальных лиц с последующим изменением их смысла.



Публикация, изначально содержащая информацию о трагедии или призыв дождаться официальных данных, может быть вырвана из контекста. Отдельные фразы переиначиваются, а слова автора представляются как подтверждение совершенно другого утверждения.

В результате исходная публикация продолжает существовать в сети, однако, рядом с ней появляется уже искаженная интерпретация.



Для пользователя это создает дополнительную сложность: источник выглядит знакомым и может быть реальным, но содержание, которое ему приписывают, не соответствует оригиналу.

От настоящего видео — к ложной истории



После трагедии в Мангистау в социальных сетях также активно распространялись фотографии и видео, которые могли восприниматься как свидетельства произошедшего.

Одним из наиболее резонансных примеров стало видео разговора отца с сыном. В публикациях его представили как последний звонок военнослужащего перед гибелью. Однако выяснилось, что молодой человек жив, является курсантом высшего военного учебного заведения, а сама запись была сделана ранее и не связана с трагедией в Мангистау.

Кадр из видео

ИИ «оживляет» фотографии погибших



Отдельную обеспокоенность вызывают материалы, созданные с использованием искусственного интеллекта.

В социальных сетях появились сомнительные видеоролики, в которых с помощью ИИ изменяются фотографии и создается видимость новых событий или вымышленных высказываний. Один из аккаунтов, распространявших подобный контент, — @nurs78004 — на момент проверки имел лишь несколько публикаций.

Использование технологий для «оживления» фотографий погибших особенно чувствительно в контексте трагедии. Такой контент способен вводить пользователей в заблуждение, усиливать эмоциональную реакцию и одновременно превращать человеческое горе в способ привлечения внимания и увеличения охватов.