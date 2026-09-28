IT-экспорт достиг более $1 млрд: как изменился цифровой сектор Казахстана за год

Экспорт IT-услуг Казахстана по итогам 2025 года достиг $1 млрд против $690 млн в 2024-м. Увеличился и объем венчурных инвестиций – с $71 млн до $209 млн. Что стоит за этими цифрами и как развивается цифровая инфраструктура? Подробнее в материале BAQ.KZ.

Одним из главных драйверов IT-экспорта остается Astana Hub, сообщили в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития в ответ на официальный запрос редакции. В 2025 году его участники продали за рубеж услуги на $633,8 млн. Это показатель резидентов технопарка; цифра в $1 млрд относится к IT-экспорту страны в целом.

По данным министерства, совокупный доход участников Astana Hub превысил $1,7 млрд, а в экосистеме было создано более 32 тысяч рабочих мест. Экспортом занимались 537 компаний. Их услуги и решения поставлялись в 111 стран – на 25 больше, чем годом ранее. Среди рынков, где они были особенно востребованы, ведомство назвало США, Россию, Великобританию, ОАЭ, Сингапур и Узбекистан.

Более двух тысяч участников Astana Hub

За 2025 год к Astana Hub присоединились около 700 компаний. В результате общее число участников превысило две тысячи, в том числе более 490 компаний с иностранным участием.

Для выхода стартапов за рубеж работают четыре международных хаба. Как сообщили в министерстве, через них на внешние рынки вышли более 100 казахстанских проектов. В стране также действуют 20 региональных хабов.

При этом ведомство отмечает, что статус участника сохраняют не все компании. За последние два года из Astana Hub исключили более 150 стартапов и IT-компаний, не соответствовавших установленным требованиям. Исключение означает и потерю предусмотренных для участников налоговых преференций.

Что произошло на венчурном рынке

По данным отчета RISE Research, на который ссылается министерство, объем венчурных инвестиций в Казахстане за год вырос почти втрое – с $71 млн до $209 млн. На результат существенно повлиял раунд финансирования Higgsfield.ai на $130 млн. После него оценка компании составила около $1,3 млрд, министерство называет Higgsfield.ai первым технологическим «единорогом» региона.

Рост рынка не ограничился одной сделкой. Без учета раунда Higgsfield объем инвестиций составил $79 млн против $71 млн годом ранее.

Большинство сделок по-прежнему приходится на ранние стадии развития проектов. Согласно данным, приведенным ведомством, 57% сделок в 2025 году составили раунды pre-seed, 25% – seed, 13,6% – pre-A. На стадию Series A и выше пришлось около 5%.

Как Казахстан выглядит в цифровых рейтингах

По информации министерства, доля интернет-пользователей в Казахстане в 2025 году достигла 93%. В индексе зрелости GovTech Всемирного банка страна входит в группу A – категорию с наиболее высоким уровнем цифровой зрелости государства. Конкретных мест в этом индексе странам не присваивают.

В рейтинге развития электронного правительства ООН Казахстан по итогам 2024 года занял 24-е место среди 193 государств. Сильной стороной страны министерство называет онлайн-услуги, а одним из направлений, требующих дальнейшей работы, - вовлечение граждан в цифровое управление.

Ранее сообщалось о том, что цифровизация медицины помогла Казахстану предотвратить расходы на 31 млрд тенге.