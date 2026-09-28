Скважина на участке: минводы напомнило, что обязан делать владелец

Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана напомнило владельцам водозаборных скважин о требованиях Водного кодекса. Правила касаются контроля воды, мониторинга, ликвидации старых скважин и ограничений рядом с источниками питьевой воды, передает BAQ.KZ.

Скважина относится к гидротехническим сооружениям для добычи подземных вод. Ею могут пользоваться жители городов, сел и частного сектора, фермеры и предприятия для производственных нужд.

В министерстве напомнили, что подземные воды гидравлически связаны с поверхностными водными объектами. Бесконтрольный забор может привести к истощению самого источника и повлиять на состояние рек.

Что должен контролировать владелец

Владелец скважины должен следить за уровнем и качеством подземных вод и принимать меры, чтобы не допустить их загрязнения и истощения.

Для контроля уровня воды должны быть установлены специальные устройства. Если скважина самоизливающаяся, необходим манометр.

Если запасы подземных вод утверждены для питьевого водоснабжения, на месторождении нужно организовать зоны санитарной охраны.

Если из скважины забирают больше 1 000 кубометров воды в сутки, владелец обязан иметь программу мониторинга подземных вод.

В ней указываются состав и конструкция наблюдательной сети, периодичность и порядок наблюдений, расход подземных вод, динамический и статический уровни, химический состав.

Результаты мониторинга необходимо передавать в Национальную гидрогеологическую службу.

Старую скважину нельзя просто оставить

Если скважина больше не используется или стала непригодной, владелец обязан ее законсервировать или ликвидировать.

Если речь идет о бесхозяйной самоизливающейся скважине, эти работы проводит Национальная гидрогеологическая служба.

Если подземные воды используются или могут использоваться для питьевого водоснабжения, в границах таких месторождений и участков запрещаются операции по недропользованию и размещение объектов, которые могут повлиять на состояние воды.

В их числе свалки, кладбища, скотомогильники, места захоронения радиоактивных и химических отходов.

Запрещается и орошение земель неочищенными сточными водами, если это влияет или может повлиять на подземные воды.

При размещении, проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию сооружений, связанных с подземными водами, должны быть предусмотрены меры, которые не допустят вредного воздействия на поверхностные водоемы и окружающую среду.

Питьевые подземные воды нельзя расходовать на другие цели, если есть другие источники водоснабжения, а эти подземные воды остаются безальтернативным источником питьевой воды.

Требования закреплены в статьях 45, 92 и 93 Водного кодекса Казахстана.