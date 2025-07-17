В первом полугодии 2025 года объем Национального архивного фонда увеличился на 300 тысяч единиц хранения и достиг 27,9 млн дел. Об этом сообщили в Комитете информации Министерства культуры и информации РК, передаёт BAQ.KZ.

С начала года в архивные фонды добавлены 74 тысячи новых дел. Активно ведётся работа по цифровизации: в ускоренном порядке оцифровано более 123 тысяч единиц, а общий объем оцифрованных материалов превысил 2,6 миллиона.

В ходе IV заседания Национального курултая Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность формирования Национального цифрового архива и обеспечения открытого доступа к нему как для казахстанских, так и для зарубежных разработчиков нейросетей.

Кроме того, продолжается работа по реставрации и сохранению документов. В этом году специалистами восстановлено около 150 тысяч листов, что соответствует 10 тысячам единиц хранения.

Рост интереса к архивным данным также подтверждает актуальность цифровизации. В 2024 году пользователям было предоставлено свыше 2,2 млн архивных единиц. В 2025 году уже поступило более 600 тысяч запросов на использование документов.

Архивная система страны продолжает развиваться, сочетая традиционные методы хранения с современными цифровыми решениями.