Сенатор Асем Рахметова в своем депутатском запросе обратила внимание на критическое состояние архивного дела в Казахстане и предложила меры по модернизации отрасли, передает BAQ.KZ.

По её словам, архивы страны находятся в плачевном состоянии: многие учреждения размещены в неприспособленных зданиях, не соответствующих требованиям хранения, безопасности и доступности.

В стране функционируют более 230 государственных архивов, при этом средний уровень заполненности хранилищ достигает 92,4%, а в 75 учреждениях он превышает 100%. Почти четыре из пяти архивов расположены в неприспособленных помещениях, что ставит под угрозу сохранность ценных документов. Например, госархив Северо-Казахстанской области размещается в здании 1973 года, а шесть районных филиалов — в арендованных помещениях.

Серьёзную озабоченность вызывает и низкий уровень цифровизации: большая часть документов по-прежнему существует только в бумажной форме, а работа по их переводу в электронный вид продвигается крайне медленно.

Сенатор также указала на острый кадровый дефицит и низкую заработную плату архивистов, что негативно влияет на профессиональный уровень персонала и устойчивость отрасли. Кроме того, ключевые учреждения, такие как Национальный архив и Центральные госархивы, до сих пор не получили официальный статус "национальных".

В числе предложенных мер:

строительство новых архивных зданий и подготовка ПСД;

модернизация материально-технической базы;

автоматизация читальных залов;

выделение финансирования на развитие архивной сферы;

включение строительства филиалов в госпрограммы регионального развития;

повышение зарплат архивных работников до уровня специалистов социальной сферы.

Асем Рахметова подчеркнула, что сохранность исторической памяти и доступ будущих поколений к архивным данным — вопрос государственной значимости, требующий срочного и системного подхода.