Ariel, Tide и «МИФ»: в Шымкенте обнаружили склад контрафактного порошка

На одном из складов Шымкента продавали стиральный порошок под известными брендами Ariel, Tide и «МИФ». Однако проверка показала, что товарные знаки использовались незаконно. Теперь дело дошло до суда, а продавцу грозят штраф и конфискация продукции, передаёт BAQ.KZ.

Нарушение выявили сотрудники городского Департамента юстиции во время проверки складского помещения.

Как выяснилось, стиральный порошок реализовывали под марками известных производителей без разрешения правообладателей. Такая продукция может вводить покупателей в заблуждение: привычная упаковка и знакомое название ещё не гарантируют, что внутри находится оригинальный товар.

В отношении нарушителя составили административный протокол по статье 158 КоАП РК – за незаконное использование чужого товарного знака.

Материалы уже направлены в суд. Закон предусматривает за такое нарушение штраф с конфискацией товаров, на которых незаконно размещены чужие товарные знаки.

При этом в Департаменте юстиции не уточнили, сколько именно порошка обнаружили на складе и на какую сумму оценили продукцию.

Покупателям рекомендуют обращать внимание на происхождение товара и сопроводительные документы. Ведь за упаковкой известного бренда может скрываться продукция неизвестного производителя.